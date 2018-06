Asp Civitavecchia, cordoglio per la scomparsa di Giuseppe de Gennaro

NewTuscia – CIVITAVECCHIA – E’ venuto a mancare, nelle prime ore della giornata, Giuseppe de Gennaro, papà del nostro ex tecnico Giancarlo. Il Maresciallo, così eravamo soliti chiamarlo affettuosamente un po’ tutti, è stato un autentico uomo di sport, giovane judoka di ottimo livello, appassionato di sport in generale.

Si avvicinò al mondo della pallavolo prima timidamente, per seguire il figlio maggiore Giancarlo, all’epoca giocatore militante in prima squadra, finendo per appassionarsi a questa disciplina sportiva, divenendo prima arbitro federale e, successivamente, entrando nei quadri societari come dirigente. Autentica colonna portante della società nei primi anni ottanta, ha continuato, in seguito, a seguire con passione le vicende sportive delle compagini del nostro sodalizio.

Oggi ne piangiamo la scomparsa e ci uniamo, idealmente, nel dolore alla moglie, ai figli Aurora, Giancarlo, Mauro e Antonio. Addio Maresciallo, che la terra Le sia lieve.