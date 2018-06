Terni. Fine settimana di controlli interforze finalizzati alla prevenzione dell’immigrazione clandestina e della criminalità diffusa

NewTuscia – TERNI – Servizi di prevenzione a tutto campo dal venerdì sera al sabato mattina, disposti dal Questore Messineo, che hanno portato all’identificazione di 244 persone (di cui 53 con precedenti di polizia), al controllo di 79 cittadini extracomunitari (di cui uno è stato espulso e un altro denunciato per la violazione delle leggi sull’immigrazione), al sequestro di alcuni grammi di sostanza stupefacente e al controllo di uno stabile abbandonato e di 3 locali pubblici ed alla sospensione della licenza per 30 giorni per un circolo del centro.

L’attività è stata espletata da tre pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato “Umbria-Marche”, due dei Carabinieri, due della Polizia Locale, una della DIGOS, che -dirette dal Vice Questore dr. Giuseppe Taschetti – hanno perlustrato la prima periferia dalla città, in particolare i quartieri di Borgo Bovio e Borgo Rivo e il centro cittadino, in particolare le vie della movida, dove è stata verificata anche l’osservanza dell’ordinanza anti-vetro emessa dal Commissario Straordinario.

Nei controlli che hanno interessato i locali pubblici, particolare attenzione è stata posta ad un circolo privato del centro storico, oggetto di un esposto di oltre 200 residenti della zona: i 35 avventori presenti al momento del controllo sono stati identificati, 11 di questi sono risultati gravati da precedenti di polizia. Tra loro, un cittadino marocchino di 23 anni, senza fissa dimora, espulso da Terni proprio lo stesso giorno di venerdì (e perciò ancora in tempo per lasciare il Territorio Nazionale) ed un connazionale di 27 anni, espulso da Terni a maggio, che è stato denunciato per non aver ottemperato all’ordine, nuovamente espulso e messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione.

In terra, in diversi punti del locale, sono stati rivenuti e sequestrati tre involucri di cellophane, contenenti sostanza stupefacente, risultata essere marijuana e cocaina, mentre, nelle buche di un vecchio biliardo, gli agenti hanno trovato altri venti involucri, simili ai primi, però vuoti.

Sabato mattina, al termine dell’attività esperita da parte della Divisione Amministrativa e Sociale, il Questore ha subito disposto la chiusura del locale per 30 giorni ai sensi dell’art. 100 del TULPS (Testo Unico Leggi di Polizia),mentre il Comune provvederà per i provvedimenti amministrativi di conseguenza.

Unitamente alla Polizia Locale, i controlli sono stati estesi anche ad uno stabile abbandonato del centro, che è stato trovato aperto ed in pessime condizioni igienico-sanitarie, con evidenti tracce di bivacco di senzatetto. La situazione è stata già segnalata al Comune di Terni, ente proprietario dello stabile, che provvederà alla sua bonifica e messa in sicurezza.