Riders, Caratelli (Cisal Terziario): “Chiesto incontro a Di Maio per avvio contrattazione”

NewTuscia – ROMA – “La Segreteria Nazionale Cisal Terziario, avendo già da tempo costituito un settore specifico dedicato ai lavoratori che svolgono mansioni di consegna a domicilio, più comunemente denominati ‘Riders’, ha chiesto in data odierna un incontro al Ministro del Lavoro per un confronto sulle tematiche della categoria”.

Lo annuncia il Coordinatore nazionale Cisal Terziario, Vincenzo Caratelli, per il quale “come già emerso da alcuni tavoli regionali, cui Cisal ha partecipato, appare evidente l’esigenza di procedere alla regolamentazione del settore, riconoscendo le tutele previste per gli altri lavoratori ed individuando un adeguato salario minimo garantito, cosa che, del resto, costituisce una delle priorità dell’attuale Governo”.

“La Cisal – sottolinea Caratelli – anche in tempi passati, con i precedenti Esecutivi, aveva manifestato la propria disponibilità ad un confronto che vedesse la partecipazione di tutte le parti sociali, nessuna esclusa, ai fini di una corretta attuazione degli artt. 36 e 39 della Costituzione”.

“Auspichiamo, quindi, – conclude – che il ministro Di Maio, così come dichiarato oggi nell’incontro con le piattaforme del food delivery, avvii quanto prima un tavolo per il rafforzamento delle tutele per i lavoratori impiegati nelle piattaforme digitali”.