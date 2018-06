Radici, cena solidale ai Borghi medievali di Ronciglione

NewTuscia – RONCIGLIONE – Ancora qualche giorno e Ronciglione tornerà ad essere il paese della solidarietà.

Sabato 23 giugno, nella caratteristica piazza degli Angeli, ai Borghi Medioevali, si terrà infatti la

cena di raccolta fondi di Radici onlus in collaborazione con l’Associazione Culturale Mariangela Virgili.

L’evento, alla seconda edizione, è un momento fondamentale di aiuto e supporto alla cooperativa sociale nata ad ottobre 2016 con lo scopo di dedicarsi all’aiuto di minori in difficoltà e disagio sociale.

Sono tantissime le attività portate avanti, nonostante il breve lasso di tempo dalla sua costituzione, da Radici Onlus.

A partire dalla gestione della Casa Famiglia Lucia Mariti di Ronciglione, una struttura che ospita minori in difficoltà dagli 11 ai 18 anni per i quali sono attivati, durante il periodo di permanenza, progetti di inserimenti scolastico, lavorativo ma soprattutto sociale.

A questo scopo molteplici sinergie sono state attivate con i comuni di Viterbo, Roma, Ronciglione, Sora, Pomezia, con la Regione Lazio, il centro giustizia minorile di Lazio e Abruzzo, il Tribunale di Viterbo, molteplici Asl e diverse istituzioni: l’associazione Mariangela Virgili, la Proloco di Ronciglione, l’Aps Lago di Vico, il Cai di Viterbo, l’associazione Casa di Nonna Anna di Capranica.

All’interno della Casa Famiglia, che può accogliere un massimo di dieci ragazzi, si realizzano lavori di gruppo, laboratori ludico/ricreativi e di cucina, agility dog, cineforum e sport.

Si offre inoltre agli ospiti l’indispensabile sostegno psicologico.

Radici gestisce anche l’Èmile, centro diurno di Ronciglione che ospita bambini e adolescenti, nel quale sono organizzate numerose attività di diversa natura, dall’aiuto compiti al sostegno psicologico alle famiglie, dai laboratori ludico/ricreativi ai campi estivi fino ai laboratori di teatro.

Entro il termine del 2018, infine, è prevista anche l’apertura di una Casa Famiglia per minori nel comune di Capranica ed un viaggio con i ragazzi al Parlamento Europeo.

La cena di raccolta fondi di sabato 23 giugno, sarà allietata da due imperdibili show: l’esibizione di Davide Merlini, protagonista del musical Romeo e Giulietta e di tanti programmi Rai e Mediaset, e quella di Alessandro Gaetano, nipote dell’indimenticato Rino e fondatore, insieme alla mamma Anna, della Rino Gaetano Band.

“L’appuntamento di sabato è un imperdibile momento di incontro e confronto – spiega il presidente della cooperativa Radici, Stefano Ciucci – contiamo infatti sul sostegno di quante più persone possibili per continuare a portare avanti tutti i nostri progetti di aiuto alle famiglie ed ai ragazzi con un difficile contesto sociale.

Io, insieme ai soci e collaboratori Fiorenza Sodini, Paola Boni, Lorenzo De Rossi, Marta Rapiti, Maria Ottavi, Camilla Palombi ed Anna Palombi siamo sempre in prima linea per combattere il disagio.

Per sconfiggerlo definitivamente è necessario però la collaborazione di tutti.

Per informazioni: Fb Radici Onlus, Instagram, www.radicionlus.it, 339 5666984, 0761 625878.