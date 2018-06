Narni. Rivincita: effettuate le prove ufficiali in notturna

NewTuscia – NARNI – Si è svolta ieri sera (17 giugno) allo stadio San Girolamo la seconda sessione delle prove ufficiali della Rivincita che si terrà sabato 23 giugno. Le prove sono durate due ore ed i cavalieri dei terzieri di Mezule, Fraporta e Santa Maria messi in campo dai responsabili di scuderia Marco Della Rosa, Edoardo Secondi e Diego Cipiccia hanno avuto la possibilità di saggiare il terreno ed approntare strategie per la gara equestre. Tutto ciò sulla pista in sabbia illuminata dai riflettori. NewTuscia – NARNI – Si è svolta ieri sera (17 giugno) allo stadio San Girolamo la seconda sessione delle prove ufficiali della Rivincita che si terrà sabato 23 giugno. Le prove sono durate due ore ed i cavalieri dei terzieri di Mezule, Fraporta e Santa Maria messi in campo dai responsabili di scuderia Marco Della Rosa, Edoardo Secondi e Diego Cipiccia hanno avuto la possibilità di saggiare il terreno ed approntare strategie per la gara equestre. Tutto ciò sulla pista in sabbia illuminata dai riflettori.

Le prove, così come la giostra, sono state effettuate infatti in notturna. Per Mezule hanno provato i cavalieri titolari Tommaso Finestra su Viandande e Speak Indy, Mirko Concetti su Amaldra ed Ernesto “Wilmi” Santirosi su No Trip For Cats e la riserva Filippo Quadraccia su Lighted Place. Per Fraporta sono scesi in campo i titolari Alessandro Scoccione su London Eye, Luca Paterni su Mazzini e Mattia Zannori su Receptivo.

Per Santa Maria hanno provato i titolari Diego Cipiccia su Carlotta Spirit, Marco Diafaldi su Pianeta e Regina Carolina e Tommaso Suadoni su Review Blanc. Diego Cipiccia su Peppolino e Tommaso Suadoni su Gaggiano hanno anche provato una tornata l’uno contro l’altro. Per Santa Maria ha provato anche la riserva Marco Bisonni su Gaggiano e Jonathan Anselmicchio su Peppolino. Per attendere i binomi ufficiali cavallo – cavaliere bisognerà attendere qualche giorno. Il sorteggio dei cavalieri giostranti si terrà venerdì 22 giugno alle 18 alla Loggia degli Scolopi.

Ente Corsa all’Anello