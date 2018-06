La Polizia Stradale di Terni collabora all’evento nazionale “Piccole Orme -Scaccia Pericoli“

NewTuscia – TERNI – La Polizia Stradale in collaborazione con la Questura di Terni, hanno accolto con entusiasmo presso i locali dei propri uffici i giovani scout che hanno aderito all’evento “Piccole Orme -Scaccia Pericoli-“ organizzato dall’Associazione A.G.E.S.C.I. (associazione guide scout cattolici italiani).

Nella mattina di sabato 16 giugno 2018, 32 ragazzi/e con un’età compresa tra gli undici e i dodici anni, suddivisi in due gruppi, sono stati accolti e accompagnati negli uffici dalla Polizia Stradale di Terni per un incontro di educazione sulla sicurezza stradale.

L’evento si è svolto in un clima di vicinanza e conoscenza dell’operato quotidiano della Polizia Stradale da parte dei giovani scout; a tale scopo un primo step è stato organizzato illustrando ai bambini i compiti dell’operatore di Polizia Stradale, mostrando loro il principale strumento di lavoro della pattuglia in servizio operativo, ossia il veicolo in dotazione, la BMW 320, e illustrando parte dello specifico materiale con cui è equipaggiata per lo svolgimento del servizio.

Un secondo momento, più teorico e didattico si è svolto all’interno della Sezione; ai ragazzi sono stati mostrati dagli operatori i vari uffici (Uff. Verbali, Uff. Infortunistica, Uff. Pattuglianti), poi l’incontro è proseguito nella sala riunioni dove hanno potuto vedere dei brevi video e materiali informativi sulla sicurezza stradale .

La visita è terminata con una celere visita presso i locali della Centrale Operativa Territoriale, Polizia Stradale e UPGSP della Questura di Terni.