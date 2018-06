Tarquinia, convocato il Consiglio Comunale per il 19 giugno

NewTuscia – TARQUINIA – Martedì 19 giugno 2018, alle ore 17,00, si terrà presso la Sala del Consiglio del Palazzo comunale, il Consiglio Comunale.

La riunione è convocata in seduta straordinaria, per la discussione, in prima convocazione, degli argomenti

di seguito specificati:

Approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2017 ai sensi del d.lgs. 118/2011 e s.m.i.; Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali degli ambiti territoriali individuati ai sensi dell’art. 43, L.R.. n. 11/2016; Gestione in forma associata del servizio di Segreteria Comunale – Approvazione nuovo schema di convenzione tra il Comune di

Tarquinia (Capo convenzione) ed il Comune di Magliano Sabina;

Accettazione cessione gratuita area urbana in Tarquinia, Via delle Croci, catastalmente individuata al foglio 73, particella 653; Beni immobili di proprietà dello Stato oggetto di domanda di attribuzione a titolo non oneroso (art. 56-bis D.L. 69 /2013convertito in 98/2013 e s.m.i): Conferma acquisizione Ex Centro Chimico del Ministero della Difesa-Ex Aeroscalo (F. 87-part. 7); Azienda agricola Borzacchi Sergio – approvazione piano utilizzazione aziendale in loc. Pian di Spille; Azienda agricola Cedrini Anna – approvazione piano utilizzazione aziendale in loc. Farnesiana Poggio Nebbia; Azienda agricola f.lli Mariani Antonio società agricola s.s. Approvazione piano utilizzazione aziendale in loc. Taccone; Ratifica della deliberazione della giunta comunale n. 60 del 11/05/2018-prima variazione in via d’urgenza al bilancio di

previsione 2018/2019/2020, e relativi allegati, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Mozione presentata dal consiglieri Cesarini del M5S, avente per oggetto: “Promozione ed incentivazione del compostaggio domestico – modifica della riduzione del tributo (TA.RI.) del regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC); Mozione presentata dal consiglieri Cesarini del M5S, avente per oggetto: “Pubblicazione atti amministrativi on line con archivio e motore di ricerca”; Mozione presentata dal consiglieri Cesarini del M5S, avente per oggetto: “pubblicazione audio/video delle sedute consiliari sul web (streaming live)”; Mozione presentata dal consiglieri Cesarini del M5S, avente per oggetto: “Linee di indirizzo generale sulla geotermia nel territorio comunale di Tarquinia”.

Al termine della trattazione degli argomenti sopra elencati, la riunione del Consiglio proseguirà, in seconda

convocazione, per l’esame del seguente argomento, già inserito nella seduta del 07 maggio 2018, dichiarata deserta:

– Istanza di convocazione di un Consiglio Comunale straordinario, sottoscritta congiuntamente dai consiglieri signori Celli, Ranucci, Bacciardi, Moscherini e Cesarini e singolarmente dal consigliere Riglietti relativa alle questioni ed alle circostanze dell’utilizzo della fascia tricolore all’interno del palazzo comunale, con relativa richiesta di chiarimenti in proposito.