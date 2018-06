Bracciano, battaglia del Solstizio: una commemorazione in grande stile per l’artiglieria italiana

NewTuscia – BRACCIANO – Una commemorazione in grande stile quella che si è tenuta ieri a Bracciano per ricordare dopo 100 anni la Battaglia del Solstizio. Un evento suggestivo tenutosi a ridosso delle mura del castello di Bracciano che ha visto la partecipazione di tantissimi cittadini e ha saputo rendere omaggio in grande stile all’Artiglieria italiana e tutte le forze armate che si sono contraddistinte durante il secondo conflitto del Piave quello che ha portato alla disfatta dell’esercito austro-ungarico e, infine, alla vittoria della Prima guerra mondiale. Il sindaco Armando Tondinelli con estremo orgoglio ha reso possibile un evento di grande eccellenza e dall’alto contenuto simbolico “Bracciano è sinonimo di Artiglieria qui per anni hanno convissuto insieme militari e cittadini dando vita a una comunità con gli stessi valori di partecipazione alla cosa pubblica, di rispetto e valore morale”.

La commemorazione ha reso possibile un ponte generazionale tra chi ha vissuto quei duri momenti di guerra e il presente con la presenza della batteria del reggimento addestrativo del comando artiglieria e batteria del comando artiglieria controaerei proprio in rappresentanza delle due componenti terrestre e controaerei e con la batteria composta da personale del 7° Reggimento difesa Nbc “Cremona” in indumento protettivo di specialità e da personale del 185° reggimento artiglieria paracadutisti “folgore” in uniforme scse con combat jacket. Il Comandante del Comando delle Forze Operative Terrestri di Supporto Gen. Di Corpo d’armata Amedeo Sperotto, accompagnato dal Comandante del Comando Artiglieria Gen. Brigata Fabio Giambartolomei e dal Comandante del Comando Artiglieria Controaerei Gen. Brigata Antonello Messenio Zanitti hanno passato in rassegna lo schieramento.

A scandire ogni passaggio la banda del comando Artiglieria controaerei, la prima formazione ad entrare in piazza Mazzini e a scandagliare i momenti della manifestazione, di grande impatto proprio la lettura della ‘Preghiera dell’Artigliere’ recitata da il Cappellano Militare del Comando Artiglieria Don Fausto attimi di grande partecipazione da parte di tutti i presenti suggellati da una piccola ma efficace coreografia: i fumogeni tricolori che si ergevano sulle mura del castello e il colpo del cannone.

Hanno poi preso la parola il Comandante Giambartolomei e il Generale di corpo d’armata Amedeo Sperotto che hanno ribadito l’importanza dell’evento “Celebriamo la rinascita di un’Italia ri unita che seppe risorgere dalle ceneri di Caporetto, rinforzata dall’orgoglio di essere libera…” ha dichiarato Sperotto ringraziando, poi, tutti coloro che ad oggi sono impiegati in operazioni in Italia e all’estero, Il sindaco Tondinelli nel corso della cerimonia ha conferito la cittadinanza ordinaria al comando artiglieria.

Tante le personalità presenti Labari delle Associazioni combattentistiche d’Arma; Medagliere dell’Arma di Artiglieria; Gonfaloni della Regione Lazio, della citta’ metropolitana, dei comuni di Bracciano, Sabaudia, Anguillara, Canale Monterano, Cerveteri, Ladispoli, Manziana, Santa Marinella; un delegato in rappresentanza dell’amm. Raggi; il consigliere della Regione Lazio Emiliano Minnucci e l’On. Alessandro Battilocchio; mentre è stato fatto pervenire e letto nella circostanza un messaggio da parte del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale Salvatore Farina, tuttihanno voluto rendere omaggio a Bracciano, all’Arma dell’Artiglieria e ai cittadini,

La manifestazione è poi proseguita presso la caserma Cosenz dove è stato attivato un servizio filatelico temporaneo con un annullo speciale rimasto attivo per tutta la giornata per dar modo agli appassionati di collezionare una cartolina celebrativa proprio di questa giornata commemorativa.