Betty Bavagnoli neo allenatore dell’AS Roma Femminile

NewTuscia – BASSANO ROMANO – “E’ con estremo piacere che auguro a Betty Bavagnoli le migliori fortune in questa nuova avventura. Dopo l’acquisizione della Res Roma, il presidente James Pallotta – dopo averne discusso anche con Mia Hamm, membro del consiglio di amministrazione – si appresta ad esordire in serie A anche nel calcio femminile nel prossimo campionato 2017/18 con una formazione AS Roma. Per la guida ha scelto proprio Betty Bavagnoli, uno dei personaggi più importanti nel panorama nazionale ed internazionale. Noi lo scorso marzo abbiamo avuto il piacere di ospitarla a Bassano Romano – nel complesso di San Vincenzo – per una giornata studio su un progetto relativo proprio al calcio femminile.

Alla giornata era presente anche Alessandra Nappi, referente per il calcio femminile dell’AIAC. L’As Roma femminile giocherà le gare casalinghe al campo Tre Fontane”.

RIFE:

http://www.asroma.com/it/notizie/2018/06/l-as-roma-parteciper-alla-serie-a-femminile-a-partire-dal-2018-19-#tag=1gElozgvuAEWW02qc6YMmA