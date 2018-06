Antonio di Padova, Francesco di Assisi e mondo giovanile, la predica di mons. Romano Rossi

di Stefano Stefanini

NewTuscia – ORTE – Come nel suo stile, mons. Romano Rossi ha pronunciato una vibrante – omelia sul mondo giovanile e dei ragazzi in occasione della celebrazione in onore di Antonio di Padova, patrono di Orte Scalo.

Ai numerosissimi bambini, ragazzi e giovani di Ortestate 2018, promossa dai parroci don Maurizio Medici e don Giuseppe Aquilanti, con la presenza di don Mauro Pace, presenti alla solenne celebrazione il Vescovo ha avvicinato le figure di Sant’Antonio di Padova, San Francesco e l’esperienza del mondo giovanile attuale.

Antonio e Francesco giovani hanno avuto le stesse pulsioni e ideali dei giovani di oggi…. Un mondo che non li soddisfaceva, con l’esempio degli adulti spesso fallace e poco coerente con le prediche non accompagnati da comportamenti coerenti….i valori del successo e della carriera fini a se stessi e non coinvolgenti la crescita della collettività e il parseguimento anche del Bene Comune e poi le scelte… di coerenza di vivere in armonia con le creature ed il Creatore….scrollandosi di dosso elementi consumistici… giochi elettronici… supermen e immagini di una vita parallela, fatta di immagini di face-book non corrispondenti spesso alla vita reale. Considerando che anche face-book può contribuire se ben utilizzato alla socializzazione e alla crescita “sana” e dialogante di giovani e adulti.

E’ stata riaffermata da mons. Romano l’esortazione della sua Lettera Pastorale della Pasqua 2018: “Godi o giovane della tua giovinezza, i giovani, la fede e la gioia di vivere: il sogno di una Chiesa che non si rassegna a sentirsi vecchia e sterile”. Il titolo di questa lettera sorprenderà sicuramente più di un lettore, stupito e forse spiazzato da un invito così esplicito e perentorio da parte del Vescovo alla gioia, anzi al godimento della vita e della giovinezza.

Verso una Chiesa senza gioia? Non si può negare la dimensione faticosa e drammatica, talvolta perfino tragica, dell’esistenza. In particolare, sarebbe da incoscienti ignorare o trascurare le difficoltà e le strozzature che ostacolano oggi i giovani al momento dell’ingresso nella vita adulta e, soprattutto, lavorativa…

Tutta la rivelazione cristiana è invito permanente alla gioia, è l’annuncio della sua possibilità, la garanzia che questo dono sarà sempre disponibile per gli uomini amati dal Signore…

Verso una Chiesa senza giovani? In effetti, il titolo di questa lettera possiede sicuramente almeno un valido motivo per apparire discutibile. Non tanto per il contenuto dell’invito alla gioia, quanto per i destinatari a cui si rivolge. I giovani di oggi si possono considerare ancora interlocutori raggiunti o, almeno, raggiungibili da parte della Chiesa? …

Nell’attuale stato di cose, il nostro appello alla gioia rischia di apparire fuori misura e privo di efficacia perché rischia di non interfacciarsi che con un’esigua minoranza.

La grande maggioranza dei giovani non ci vede, non ci ascolta.

Arrendersi o ripartire? Sono riflessioni scomode, considerazioni inquietanti ma, temo, tutt’altro che infondate, prosegue mons. Romano, sono provocazioni solo apparentemente inopportune… Eppure di giovani in giro per le strade ce ne sono tanti ancora…

L’invito di mons. Romano Rossi: “Fratelli e Sorelle, prendiamo atto della realtà, guardiamoci negli occhi, tiriamoci su le maniche, ascoltiamo il Signore e… ripartiamo.”

Da dove ripartire? In questa domanda la parte più importante e decisiva non è costituita dall’avverbio di luogo (da dove?) ma dal verbo impiegato: “ripartire”. La determinazione di ripartire è preliminare e indispensabile rispetto all’individuazione delle modalità e delle strategie con cui farlo…

Ripartire dalla comunità parrocchiale. Prima di progettare qualsiasi strategia pastorale che ci aiuti ad essere “Chiesa in uscita” alla ricerca delle pecorelle smarrite, si tratta di ridiventare la Chiesa di Gesù Cristo nella sua autenticità e pienezza. La priorità non sta nel rincorrere e riportare a casa i fuggiaschi, ma nel brillare della verità del Vangelo e dell’esperienza del Risorto così da stupire, interessare e attrarre… I ragazzi e i giovani ci guardano e ci pesano più di quanto ci immaginiamo.

Ripartire dagli adulti. Per diventare significativa e intrigante agli occhi dei giovani, la comunità cristiana deve ripartire dagli adulti, anzi deve mettere al primo posto da subito la cura degli adulti. È la proposta che la diocesi sta portando avanti, umilmente e pervicacemente, da anni con il progetto “Mosaico di Pietre Vive”…

Ripartire dagli adolescenti. La preparazione organica e strutturata alla Cresima riprende allora con la terza media. I ragazzi sono ormai più grandi e più maturi e si cerca di creare un gruppo prima della “dispersione” scolastica per le scuole superiori. È un’età in cui si possono cominciare ad affrontare in modo più diretto e cosciente le problematiche della fede e della vita dell’adolescente…

Ripartire dalla Diocesi. Il cantiere in cui progettare e costruire questo edificio spirituale è inevitabilmente la Parrocchia, la casa dei figli di Dio, prossima e accessibile a tutti. Al suo servizio si pone la Diocesi, con le sue varie iniziative e la sua capillare rete di collegamenti…

Ma gli educatori ci saranno? Saranno adeguati? Sentiranno di avere alle spalle il sostegno di tutta la parrocchia, impegnata a informare e incoraggiare ragazzi e famiglie per la partecipazione a questa nuova opportunità?… È tempo di attivarsi e di provvedere! …

Ripartire dai preti Potete avere l’impressione che, rispetto al tema di cui stiamo trattando, abbiamo parlato un po’ poco dei preti, i primi, anche se non gli unici, operatori della pastorale giovanile delle parrocchie…

Quanta fatica per i nostri preti! …

Ripartire dal Signore Nonostante le pagine scritte finora, abbiamo appena avviato un discorso prioritario e delicato… Lasciamoci con questo specifico impegno, affidandolo all’intercessione materna di Maria.

I miracoli vanno chiesti insistentemente al Signore, conclude il vescovo Romano Rossi, fra i molti che si lamentano dei giovani di oggi o che criticano la Chiesa perché incapace di coinvolgerli, quanti pregano, intercedono, invocano il Signore perché trasformi i semi in fiori e i fiori in frutti?

Una nostra valutazione. La lettera pastorale di mons. Romano Rossi richiama e sviluppa concretamente i contenuti che Papa Francesco enuncia nella lettera indirizzata ai giovani di tutto il mondo, con cui accompagna il Documento preparatorio del Sinodo sui giovani in programma per il prossimo autunno 2018 a afferma il desiderio della Chiesa di “mettersi in ascolto” della voce dei giovani, per questo li invita a “far sentire il loro grido”.

“Un mondo migliore si costruisce anche grazie a voi, alla vostra voglia di cambiamento e alla vostra generosità”. “Non abbiate paura” di fare “scelte audaci”, “non indugiate quando la coscienza vi chiede di rischiare”.

L’impegno di ascolto e di attenzione dell’equipe di Pastorale Giovanile. L’annuncio del Sinodo dei Giovani impegnerà nei mesi futuri i responsabili della Pastorale giovanile delle chiese locali e della Diocesi, che nelle varie iniziative stanno concentrando il loro impegno prioritario verso l’attenzione, il dialogo e l’ascolto delle problematiche giovanili.