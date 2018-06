Viterbo. Consorzio Nazionale degli Olivicoltori: tavola rotonda “+Europa, Valore, Opportunità”

NewTuscia – VITERBO – “Abbiamo il dovere di costruire una strategia competitiva per l’olivicoltura italiana che ha enormi potenzialità di sviluppo in termini economici, vista l’attenzione sempre crescente dei consumatori a prodotti sani e di qualità, ambientali, grazie all’immenso patrimonio arboreo, e sociali con le migliaia di aziende olivicole che costituiscono la ricchezza del Made in Italy”.