Il Senatore Gasparri a Viterbo per sostenere Arena

NewTuscia – VITERBO – Il Senatore Gasparri a Viterbo per appoggiare la candidatura di Giovanni Arena, il candidato unitario del centrodestra sostenuto da Lega, FI, FDI e FondAzione per la Tuscia.

Dopo una breve tappa al gazebo di FI a Piazza del Comune e Piazza delle Erbe si è recato poi al Gran Caffè Schenardi, dove ha tenuto una conferenza stampa moderata dal giornalista Giovanni Masotti, ex inviato in varie parti del mondo per il Tg1.

Gasparri ha salutato e i presenti e la città dei Papi dichiarando che Arena è l’unico candidato proponibile in quanto uomo di esperienza e persona valida sia al livello di partito politico che come per la macchina amministrativa del comune di Viterbo, dato che è stato assessore con Giulio Marini e prima ancora con Gabbianelli.

Arena, dal canto suo, ha illustrato i punti del suo programma. La prima misura da prendere, afferma, è investire i soldi che già ci sono per le strade di Viterbo, ridotte all’osso, poi si guardare al turismo. Non solo chiedendo un ulteriore sforzo ai dipendenti pubblici per mettere in piedi un’accoglienza decorosa ma parlando anche del termalismo, sia pubblico che privato attraverso il recupero di alcuni siti a una strategia di accoglienza turistica. Poi volge lo sguardo verso Santa Rosa, dato che siamo quasi in estate e urgono i preparativi per la festa della santa protettrice.

Parlandi di Chiara Frontini, l’avversaria nemmeno trentenne, mette in campo il rodaggio: afferma che i viterbesi dovrebbero votare lui per l’esperienza politica e per i partiti che ha alle spalle, al governo e al parlamento, che possono portare, attraverso un ufficio specifico che verrà creato – l’ufficio per i fondi europei – dei fondi.