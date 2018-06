Narni. Rivincita, si inizia domani con il banditore

Newuscia – NARNI – Su il sipario su “La Rivincita”, seconda edizione della Corsa all’Anello che inizierà domani, sabato 16 giugno e terminerà il 23 con l’avvincente gara equestre che si terrà in notturna. Newuscia – NARNI – Su il sipario su “La Rivincita”, seconda edizione della Corsa all’Anello che inizierà domani, sabato 16 giugno e terminerà il 23 con l’avvincente gara equestre che si terrà in notturna.

Domani si inizierà alle 18 con la lettura del bando per le vie delle città, seguita alle 19.30 dall’apertura dei forni e delle taverne. Alle 19 nella Loggia del Palazzo dei Priori ci sarà “Refrazioni Sonore”, viaggio sonoro tra tempo e stili musicali con il trio Visavì. Ad esibirsi in piazza Galeotto Marzio alle 22 sarà invece la compagnia Piccolo Nuovo Teatro (ex Atmo) che presenterà “ Zoè, lo stretto rapporto tra l’uomo e la natura, raccontato attraverso i miti greci e la tradizione rinascimentale”, spettacolo di teatro di strada con trampoli, effetti pirotecnici, fuochi d’artificio, pregiati

costumi e maschere colorate.

LO SPETTACOLO

– Zoé, ovvero ‘Vita’ in greco antico, è uno spettacolo basato sul rapporto tra l’uomo e la natura, realizzato attraverso scene poetiche, alternate a momenti d’intensa drammaticità, e messo in scena come spettacolo di teatro di strada con trampoli attraverso l’uso di costumi di scena, fuoco e luci. La compagnia Piccolo Nuovo Teatro, celebre in tutta l’Italia, presenta un teatro di strada simbolico fatto di immagini che trovano ispirazione nella tradizione rinascimentale, dove gli artisti di strada utilizzano trampoli ed effetti pirotecnici per dar vita a storie e leggende mitologiche. Ogni componente della compagnia teatrale rappresenta un vero e proprio artigiano delle produzioni artistiche. Tutti gli elementi dello spettacolo di piazza, dalle scenografie, ai costumi, alle maschere e ai trampoli, vengono creati e forgiati nei laboratori.

LA NOTTE DELLE TABERNAE

– Domenica 17 giugno ci sarà “La Notte delle Tabernae”. L’Ente Corsa all’Anello ha organizzato una cena itinerante per le osterie dei terzieri di Mezule, Fraporta e Santa Maria, guidata dal celebre cuoco Giorgio Barchiesi, in arte Giorgione. In ogni taverna ci sarà un piatto ideato dal cuoco ed uno spettacolo con musiche, intrattenimenti, giullari e trampolieri, in collaborazione con “Musica Antiqua” e la “Compagnia de lo Grifone”. La partenza è alle 20.30 in piazza dei Priori, il biglietto è acquistabile o alla sede dell’Ente Corsa all’Anello o nelle osterie dei terzieri.

