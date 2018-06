Libertas Montefiascone, chiusura anno sportivo 2018

NewTuscia – MONTEFIASCONE – Il Presidente Mocini Lodovico della ASD Centro Polisportivo Libertas di Montefiascone ha organizzato il 11 giugno 2018 un incontro conviviale in collaborazione con il Comune di Montefiascone per premiare in modo equo, tutti assieme e nella stessa occasione, gli insegnanti e gli atleti che nel corso dell’annata appena conclusa, hanno svolto in modo esemplare le attività sportive dilettantistiche riferite alle discipline Ginnastica artistica e pallavolo.

Tutti i giovani atleti in gran parte presenti alla cerimonia hanno manifestato con entusiasmo la loro crescita nel mondo dello sport e gli insegnanti la soddisfazione di essere riusciti a svolgere un ottimo lavoro

Nell’occasione il Presidente Mocini ringrazia il Sindaco di Montefiascone Massimo Paolini e l’assessore allo sport Paolo Manzi per la collaborazione e la disponibilità che hanno profuso nel corso dell’anno sportivo.

Il Presidente del Centro Provinciale Sportivo Libertas Nildo Rapiti ringrazia il Presidente Mocini che con la sua storica associazione Libertas e con la collaborazione del Comune di Montefiascone , in tutti questi anni hanno lavorato per la crescita dello sport dilettantistico in più discipline anche con attività a livello nazionale.

IL PRESIDENTE PROVINCIALE