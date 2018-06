“Forme e colore”: mostra collettiva al Museo Colle del Duomo

NewTuscia – VITERBO – Venerdì 22 giugno 2018, alle ore 18, verrà inaugurata la mostra d’arte contemporanea Forme e colore presso il Museo Colle del Duomo di Viterbo, dove sarà ospitata fino al 14 luglio.

La mostra, itinerante in quanto collega due città, Viterbo e Spoleto, in un unico percorso espositivo, vedrà come protagoniste una cinquantina di opere di diversi artisti, tutti facenti parte dell’associazione I due colli.

Organizzatrice di Forme e colore è Anna Rita Boccolini che, insieme alla storica e critica d’arte Francesca Boncompagni, ha curato anche il catalogo dell’iniziativa all’interno del quale viene così presentata: “[…] Se l’arte è vera, è perché i protagonisti che l’hanno pensata ed elaborata hanno, in primo luogo, avviato un percorso di esplorazione, di conoscenza, di sperimentazione. Una rassegna espositiva itinerante, tra Viterbo e Spoleto, dal titolo Arts On Tour – Forme e colore che mette in luce il talento, l’amore, la passione degli interpreti e il cuore che essi mettono in ogni progetto. Narrazioni visive, colori, forme che hanno dato vita ad opere di elevato valore culturale e creativo.”

La mostra seguirà gli orari di apertura del Polo monumentale Colle del Duomo, aperto tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 19:00.