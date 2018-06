Evento dedicato alle erbe spontanee per la festa di San Giovanni al Museo del Fiore di Acquapendente

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – In occasione della festa di San Giovanni il Museo del fiore organizza un appuntamento tutto dedicato alle erbe spontanee legate alla tradizionale cerimonia.

Sabato 23 giugno dalle 16.30 alle 18.30 aspettando la “Notte di San Giovanni“: apprezzeremo e conosceremo la magia di questa notte speciale con la preparazione dell’acqua odorosa di San Giovanni secondo la ricetta tradizionale aquesiana, me ntre domenica 24 giugno dalle 10.30 alle 12.30 avremo modo approfondire tutte le erbe spontanee di stagione legate ai rituali magico-religiosi del solstizio d’estate.

Dal tempo dei tempi in occasione della festa di San Giovanni si ripropongono i rituali della tradizione legati alla festa del solstizio per combattere la paura e propiziarsi l’arrivo di una nuova stagione e di un buon raccolto. Per rispettare questa tradizione il Museo del fiore e la guida della Coop L’Ape Regina organizzano una breve passeggiata nel giardino del Museo, con preparati a base di erbe, spiegazione del significato simbolico delle essenze e loro proprietà medicamentose e la preparazione della tradizionale acqua odorosa.

Costo evento: €7/partecipante per la singola giornata, comprensivo del biglietto d’ingresso ridotto al Museo del fiore, approfondimenti tematici sulle erbe spontanee. per chi volesse partecipare alle due giornate il costo complessivo è di €12/partecipante. Per prenotare le visite guidate Coop. L’Ape Regina allo 0763-730065 – 388.8568841 – eventi@laperegina.it.