Etruria calcio: i giovanissimi a un passo dai Regionali. Ottimo il lavoro di Luca Fortuni e Federico Burla

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – I Giovanissimi provinciali del binomio tecnico Luca Fortuni-Federico Burla ottengono il secondo posto nel Girone unico e possono cullare enormi speranze di essere ripescate nel Campionato regionale.

73 i punti conquistati in 30 gare. Frutto di 23 vittorie (13 casalingh e e 10 fuori casa per una incidenza percentuale sul totale del 76.6%), 5 pareggi (1 in casa e 4 fuori casa per una incidenza percentuale sul totale del 16.7%) e 2 sconfitte (1 in casa ed 1 fuori casa per una incidenza percentuale sul totale del 6.7%).

La classifica dei 15 bomber stagionali è guidata da Andrea Pieri con 30 reti (16 in casa e 14 fuori casa per una percentuale d’incidenza sul totale del 28.1%). Seguito a ruota da Giuseppe Servignani con 19 (8 in casa ed 11 fuori casa per una percentuale di incidenza sul totale del 17.8%), Daniel Munteanu con 16 (5 in casa ed 11 fuori casa per una percentuale d’incidenza sul totale del 15%), Alessandro Bruti con 8 (5 in casa e 3 fuori casa per una percentuale d’incidenza sul totale del 7.5%), Dhiedhou Fallew (5 in casa e 2 fuori casa per una percentuale d’incidenza del 6.6%), Gabriele Marianello con 7 (5 in casa e 2 fuori casa per una percentuale d’incidenza sul totale del 6.6%), Vittorio Dottarelli con 6 (2 in casa e 4 fuori casa per una percentuale d’incidenza sul totale del 5.7%), Samuele Campana con 4 (2 in casa e 2 fuori casa per una percentuale d’incidenza sul totale del 3.8%), Alessio Micci con 2 (tutte fuori casa per una percentuale d’incidenza sul totale dell’1.9%); Alessandro Pacelli con 2 (tutte fuori casa per una percentuale d’incidenza sul totale dell’1.9%), Guglielmo Zannoni con 2 (tutte fuori casa per una percentuale d’incidenza sul totale dell’1.9%), Lorenzo Brinchi con 1 (in casa per una incidenza percentuale sul totale dell’1%), Lorenzo Brizzi con 1 (in casa per una incidenza percentuale sul totale dell’1%), Tommaso Contadini con 1 (fuori casa incidenza percentuale sul totale dell’1%) ed, infine, Michele Mariani con 1 (in casa per una percentuale d’incidenza sul totale dell’1%). 107 le reti realizzate (52 in casa e 55 fuori casa) e 23 subite (12 in casa ed 11 fuori casa) per un saldo positivo di +84.