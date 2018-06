Corchiano accolga le spoglie della giovane Amalia affinché l’indifferenza non accompagni la tragedia

NewTuscia – CORCHIANO – nostra Comunità ha il dovere di accogliere le spoglie di Amalia Voican una giovane che ha abitato il nostro Paese dal 2002 al 2016 , che ha frequentato le nostre scuole e condivido i nostri spazi .

Un destino crudele l’ha strappata alla vita in giovane età e in circostanze ancora da chiarire .

Una giovane indifesa e vulnerabile che ha pagato , come tante , la sua condizione .

Di fronte a quel corpo straziato non si può essere indifferenti e alla richiesta delle amiche di dargli degna sepoltura nel cimitero del Paese che ha abitato la nostra Comunità deve rispondere

“Si l’accogliamo ” .

Un segno di umanità è anche una dignitosa sepoltura che vuole essere anche una condanna a tutti quegli egoismi che hanno ucciso Amalia e che spezzeranno tante altre giovani vite .

Un invito dunque al Sindaco di Corchiano affinché accolga Amalia nella cappella che fu appositamente donata da un cittadino al nostro Comune proprio con lo specifico scopo di accogliere i bisognosi di degna sepoltura .

Bengasi Battisti medico e consigliere comunale