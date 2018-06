Velletri, Fazzone (FI): “Forza Italia sosterrà Giorgio Greci al ballottaggio”

NewTuscia – VELLETRI – “Forza Italia sosterrà a Velletri il candidato sindaco Giorgio Greci, al ballottaggio che si terrà domenica 24 giugno. Si tratta di un Comune molto importante, nell’area dei castelli romani, e i cittadini hanno bisogno di risposte concrete e chiare, dopo anni di sostanziale immobilismo da parte del centrosinistra.

Come ripetiamo da tempo, il nostro interesse primario è quello di intercettare e lavorare per le esigenze dei nostri territori. Quindi, proprio sulla base di queste priorità, riteniamo che Greci abbia le giuste caratteristiche per vincere al ballottaggio, contro il candidato del Pd. Siamo convinti che il centrodestra potrà tornare alla guida di un Comune che ha molte potenzialità di sviluppo, che vanno valorizzate al massimo, per il bene della cittadinanza”

Lo dichiara in una nota il Coordinatore regionale di Forza Italia Lazio, Sen. Claudio Fazzone