Tappa di “World Top Model” a Palazzo Canfora (Civita Castellana): ecco le vincitrici

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Sabato 9 giugno si è svolta una tappa del Concorso internazionale di moda e bellezza “World Top Model” durante il Jungle Party a Palazzo Canfora, splendido palazzo antico di Civita Castellana.

Si è trattato di una collaborazione tra Barbara Vissani (organizzatrice dell’evento, nota Wedding Designer e Wedding & Event Planner) e Martina Peri e Riccardo Canfora (proprietari del Palazzo) nata nel 2017 prima per il settore wedding e poi per eventi in generale e di moda. Un team in crescita, molto affiatato. A curare la Comunicazione sui Social è stata Serena Gargano, Social Media Manager e Brand Developer per molte note aziende.

Tanti i membri del team che hanno garantito la riuscita dell’evento, tra cui: Raffaella Giannini, Chiara Tomassetti, Anna Lacanu, Emanuela Micheli. Per il dj set c’era Ruggero Guazzoni a far divertire gli ospiti, insieme a Davide Salvi, con la sua buona musica e Claudio Strolighi per l’illuminotecnica che, come sempre, ha svolto un lavoro eccezionale.

L’evento è stato un successo, gli ospiti erano moltissimi, centinaia. La serata si è aperta la serata con il catering della MG Sweet Service di Stefania Sacchetti che ci ha deliziato con un’ottima cena a buffet. Dopo cena è iniziato il concorso World Top Model e hanno sfilato importanti marchi del settore abbigliamento come Scaccino, Mille e una Notte, Terranova Viterbo, intimo Chèri; le modelle indossavano i Gioielli della Gioielleria Bracci di Dino Bracci di Viterbo. Gli altri sponsor sono stati: K2 Centro Estetico, Etruria medical center, Vivaio Paglia, L’Albero delle Caramelle, l’Azienda Agricola di Mara Olivieri che si distingue per Vini Pregiati. La Sinergy Accademy dance ha allietato gli ospiti con delle coreografie a cura di Sara Antonelli.

Giuria d’Eccezione per il JUNGLE PARTY:

✨ La Principessa Conny Caracciolo, Presidentessa di giuria;

✨ Fiore Tondi, patron della #WorldTopModel e Presidente di giuria;

✨ Michele Spanò, hayrstilist delle Dive;

✨ Stefano Riccardi, hayrstilist del team Spanò;

✨ Ilian Rachov, artista che ha creato per VERSACE sei intere collezioni con disegni barocchi in utilizzo tuttora da VERSACE HOME COLLECTION;

✨ Gennaro Romagnoli, la voce della psicologia italiana;

✨ Il Dr. Gerry Grassi Psicologo, psicologo della Tv e coach dei VIP;

✨ Patrick Cislaghi, Manager;

✨ Giada Giacomoni, ballerina di Ballando con le Stelle;

✨ Monica Guazzini, attrice;

✨ Niccolò di Stani, ballerino e coreografo di fama internazionale;

✨ Diego Giardino, “il Maestro della Bellezza”, Visagista professionista che mette la sua arte al servizio delle donne che credono nella Bellezza come valore non solo estetico, ma anche intimo, e che vogliono, perciò, dedicarsi alla cura della propria immagine e del sé;

✨ Elisabetta Viaggi, Miss per Miss Italia 1985: prima sorda al Mondo.

OSPITI D’ONORE:

Maria Teresa Fabris, giornalista di Rai2

Serena Bonanno, grande artista

Per l’attenta giuria non è stato facile scegliere le vincitrici della serata. Dopo un profondo consulto, la presidentessa di giuria, la principessa Conny Caracciolo, d’intesa con i suoi colleghi, ha decretato come vincitrici: Chiara Indino, Maria Francesca Iengo, Valeria Ciarrocchi, Valeria Serafini, Flavia Filetti e Blerta Adami.

La serata è proseguita con il dj set di Ruggero Guazzoni che ha fatto ballare gli ospiti fino a tarda notte!

Ph Luca Cristofanelli (di seguito alcune foto)