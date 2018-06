Secondo weekend di “Fiori alla finestra e Cene in Cantina Vetralla”

NewTuscia – VETRALLA – Sta per arrivare il secondo week-end di “Fiori alla finestra e Cene in cantina a Vetralla“.

Venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 Giugno. Tre giorni dedicati a concerti, eventi, mercatini, mostre, passeggiata e molto altro. Ma le vere protagoniste sono le cantine che, come di consueto, cucineranno piatti gustosi, basati su ricette antiche e tradizionali da leccarsi i baffi.

Il primo fine settimana è stato un successo, nonostante i numerosi eventi in concomitanza nella Tuscia e località limitrofe, il numero di visitatori è stato notevole e le canntine costrette a un lavoro straordinario. La bella novità di quest’anno è #ColorandoVetralla: 20 luoghi addobbati in concorso che premierà il più bello e originale. Passeggiare per le vie del centro storico andando a caccia di tali luoghi, esplorando le botteghe aperte per l’occasione e curiosando tra i mercatini artigianali è stato il passatempo di numeriosi curiosi venuti da tutto il Lazio.

Il programma degli eventi e il menu delle cantine può essere consultato su www.ProlocoVetralla.it e su Facebook.com/proloco.vetralla

(Foto di Aldo Paolelli)