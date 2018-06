“Pane, amore e psicologia”. Ballottaggio a Viterbo: ci siamo mai chiesti quali siano i fattori psicologici che guidano la scelta di un leader politico?

NewTuscia – VITERBO – La nostra cittadina è da poco stata chiamata alle urne e con una serie interminabile di liste e sotto liste, gli elettori viterbesi non hanno potuto far altro che restringere a due la rosa dei candidati a sindaco.

Perciò il 24 Luglio, si replicherà e finalmente lo spoglio finale decreterà il nome del nostro Primo Cittadino.

Lungi da me l’idea di parlarvi di politica, che non è certo la mia materia, né quella di azzardare previsioni o commenti in qualche senso orientati.

Vorrei piuttosto riflettere con voi sulle motivazioni che influenzano il voto.

Ormai da diversi decenni, la ricerca psicosociale ed i connessi campi di applicazione, hanno avuto l’importante merito di cogliere le profonde trasformazioni culturali e politiche delle nostre comunità e nonostante tutti noi crediamo di scegliere con profonda consapevolezza e razionalità a chi dare il nostro voto, i dati dimostrerebbero che al momento di decidere quale nome segnare sulla scheda, nella mente degli elettori entrino in gioco diversi meccani smi, molti dei quali sono totalmente irrazionali.

Per essere volutamente semplicistici, così come la nostra scelta riferita a una marca di gelato è costituita da una moltitudine di elementi che non hanno a che fare eminentemente con gusto e qualità, anche la scelta del candidato serba in se un corollario di fattori non del tutto gestibili. Questo accade più spesso nella mente degli elettori incerti, c’è poi una fetta di elettorato coerente ai propri principi o saldamente ancorato al simbolismo che un partito incarna.

In questo caso si tende a scegliere un rappresentate quasi in modo aprioristico, facendo poi una selezione attentiva di scrematura, che filtra tutto ciò che non vogliamo percepire, solo perché si proietta su quel personaggio politico il bisogno di sentirci rappresentati.

Il nostro cervello, dunque, tende più facilmente a fuggire dalla realtà e dalle opinioni contrastanti e a voler accettare le parole che confermano le proprie convinzioni.

Altri due fattori importanti sono quelli dell’abituazione ad un partito politico, incarnato dalla conoscenza pregressa o diretta del candidato, che va direttamente a scontrarsi con il bisogno di novità e cambiamento di chi si schiera con il nuovo in quanto tale.

Sicuramente i mezzi di comunicazione hanno una grande influenza sulla scelta degli elettori, i partiti investono tempo e denaro per potenziare la loro presenza e per cercare di “catturare” più consensi possibili.

Non può poi essere sottovalutato il fattore dell’eventuale tornaconto personale.

Nel 1957, Downs propone un’equazione secondo la quale i benefici che l’elettore ritiene di ricevere dal suo candidato (R, dall’inglese reward) sono risultanti del rapporto tra i benefici che ritiene di acquisire una volta che il suo candidato preferito vincerà (B di benefit) e la probabilità percepita di poter fare la differenza col proprio voto.

Caprara più recentemente propone due euristiche:

– l’euristica della gradevolezza: tramite essa il cittadino predilige il candidato che percepisce come più simile a sé.

– l’euristica della parsimonia: si tende a votare il candidato secondo due soli fattori: Energia ed Amicalità, che vanno quasi a compensare le caratteristiche di competenza, efficienza e lealtà.

Chiaramente entrano in gioco anche fattori individuali legati al genere, alla provenienza, all’estrazione socio-culturale, alle capacità cognitive e non in ultimo alle influenze dei retaggi famigliari o sociali, legati allo storico orientamento di una comunità.

E’ questo un argomento così vasto e complesso che richiederebbe molto più spazio, spero solo di aver stimolato una riflessione consapevole, a qualsiasi conclusione essa vi porti!

Buona scelta.

Dr.ssa Eleonora Di Marco

Psicologa-Psicoterapeuta