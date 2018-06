Incontro del mondo produttivo con i due candidati sindaco di Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Mauro Belli per il Progetto Sviluppo Tuscia, direttore generale dell’ associazione di sviluppo territoriale INTERCONF, con i Presidenti di Confartigianato e Interconf: Stefano Signori, di Confimprese Gianfranco Piazzola e con il responsabile territoriale del Centro Sviluppo del Volontariato Cesv, Massimiliano Venturi; incontreranno separatamente, lunedì 18 c.m , presso la Libreria dei Salici in via Cairoli a Viterbo, alle ore 11 la candidata Chiara Frontini ed alle ore 12 il candidato Giovanni Arena.

I rappresentanti dei commercianti, degli operatori turistici, degli artigiani , delle PMi, dei Consumatori e delle associazioni del Volontariato faranno ognuno due domande sui problemi da risolvere al Comune di Viterbo e proporranno ad Arena e Frontini la sottoscrizione del “ Patto del Fare per la città di Viterbo”.

Sono invitate tutte le altre associazioni, la stampa ed i cittadini.

Mauro Belli