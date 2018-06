Domani la conferenza del “premio Internazionale Angeli di Luce nell’Arte”

PREMIO INTERNAZIONALE ANGELI DI LUCE NELL’ARTE 2018

Ideato e curato da Flower Terry Production di Reggio Emilia

in collaborazione con Arte e Natura in Movimento di Lorella Caporossi

e con il Patrocinio di 20 Comuni della splendida TUSCIA Italia

QUEST’ANNO IN GEMELLAGGIO ITALIA / SPAGNA CINEMATOGRAFIA

NewTuscia – VITERBO – Questa Edizione 2018 sarà dedicata per volere di tutta la Produzione all’Angelo di Luce Infinita che ci hà appena lasciati ma sempre presente in noi FABRIZIO FRIZZI

PROGRAMMA GUIDA DEL GIORNO 16 GIUGNO 2017

Nello stesso potrebbero subire delle variazioni scaletta che verranno per tempo segnalate a gli Artisti Concorrenti e Ospiti d’ Onore

Entro le ore 9,00

Arrivo presso il Parco dei Cimini BioResort Soriano Viterbo

SP 57 STRADA ROMANA PER BAGNAIA SORIANO VITERBO

(recarsi presso Punto Accoglienza per disbrigo delle pratiche (consegna Pass e Liberatorie per Immagini foto e TV Vicino SALA CULTURA situata di fronte BIO LAGO).

si consiglia di farlo con largo anticipo onde evitare inutili code .

Ore 10,00

Vi verrà segnalato posto anche Pineta dove scegliere un albero da adottare , che per sempre porterà il nome dell’Artista nella splendida Tuscia

Tutte le Miss e Lady e ARTISTI possono già da primo mattino alle 9 avvicinarsi a postazione dentro la sala Cultura del Parco per preparativi e per tempo per accordi con trucco e parrucco

Miss/ Lady in gara da non farsi accogliere in ritardo prima del inizio manifestazione

Avvicinandosi allo staff Ufficiale per concordare subito loro arrivo, lo staff trucco e parrucco hanno già avuto modo di vedervi in foto e di valutarvi per attenersi come abiti che indosseranno del 700/800

Dalle ore 11,00

Prove BACKSTAGE

con incaricati Produzione che spiegheranno anche i vari passaggi Puntata TV che andremo a tenere in tutta la giornata , nelle varie fasi della Manifestazione

Tutti gli artisti sono tenuti ad avvicinarsi alla postazione per ascoltare quanto andremo ad effettuare nella giornata, premiazioni e puntata tv, conduzione.

Naturalmente le Miss / Ledy saranno guidati da addetti per aiuto alle Miss/Lady

Nostri Partnership di riferimento UFFICIALIZZATI dalla Produzione

Sig.ra Lorella Caporossi Arte e Natura in Movimento

Sig.ra Simona Moretti Caporossi

Sig.ra Martina Squarcia

Sig. Gaetano Parisi

Sig.ra Artista Maestra Pianoforte SONA ARMENA

Tecnici TV per le riprese TV Achille e Sergio

Tecnico Regista Enzo Basile

Proff. Fabio Melelli

Sig. Carla Perrone Speedy Copy

LADY VIRGINIA e Mario Telli e per essere guidate e cambiate d’abito 700/800 del suo concorso Nazionale LADY VIRGINIA

Trucco e parrucco con addetti staff ufficializzati CRISTOFER Istituto di Bellezza

Antonella Parisi Couffer support

Fotografo Ufficializzato dalla Produzione edizione 2018 Sig. MASSIMO SORRENTI

Costumista ufficializzata con altri abiti per Tv Cinema Teatro Eventi e scenografie Foto e TV

Sarà con noi la Sig. Adriana Monaco

Alle ore 12,00 circa

Buffet di accoglienza per tutti gli Iscritti , presso il Ristorante del Parco dei Cimini

RICORDARSI INVECE per chi NON è iscritto dovrà prenotarsi subito all’arrivo punto accoglienza pass segnalare e ritirare tagliandini pasti prenotati , per non perdere priorità posti e cifre convenzionate in occasione dell’evento sia per mezzogiorno “Pranzo degli Angeli di Luce”che la sera “Cena degli Angeli di Luce”.

Ore 14,00

INIZIO MANIFESTAZIONE in diretta LIVE con RGS STATION con tutto lo Staff e scaricando l’App della Radio (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xdevel.rgs) sarete in diretta, inoltre RADIO LIVE con la Spagna con il prestigioso Pasquale Sorabella in Partnership con il Premio Internazionale Angeli di Luce.

Ore 14,00 circa

Sulla Terrazza davanti al palco dove arriverà il corteo 40 Spadaccini di Soriano nel Cimino che aprirà la giornata Evento con la loro esibizione accompagnata dai Musicanti e subito dopo ingesso Miss/Ledy con la carrozza e a piedi a discrezione della Produzione esigenze tecniche scene e riprese TV, e attorno corteo di cavalieri a cavallo con arrivo delle massime Autorità e per scenografia inizio Puntata TV le Miss/Lady saranno accompagnate sino alla fontana “La Sorgente Sacra del Cuore” che verrà inaugurata e dedicata a Fabrizio Frizzi e nel contempo sarà inaugurato il Parco sempre dedicato alla memoria dell’Artista e tutti gli angeli di Luce nell’ Arte, accompagnate da incaricati addetti che le guideranno in fila una ad una ( artista cantante Mario Telli ) che le accompagnerà una ad una , e nominate per nome e numero per poi nella giornata decretarne vincitrice iscritte in gara , già nella stessa scenografia considerate in gara, poi vi sarà un fermo battezzo e Taglio Nastro e benedizioni e incontro Presentazioni.

GRANDI OSPITI D’ONORE

ROBERTO JOPPOLO,

GIULIANO SIMONETTI,

LANDO BUZZANCA,

FRANCESCA DELLA VALLE,

CARLO MUCCARI,

FABIO MELELLI,

ALBERTO CUCCHINI,

PASQUALE SORABELLA,

ENZO BASILE,

ALESSANDRO CICA,

MARIO TELLI,

LADY VIRGINIA,

SORA ARMENA,

SIMONA CAPITANI

NATALE BOME

In rappresentanza della Spagna l’attore illustre LUIS FERNANDEZ DE ERIBE

GEMELLAGGIO ITALIA / SPGNA

con le

MASSIME AUTORITÀ PRESENTI DI 20 COMUNI DELLA TUSCIA che hanno aderito e Patrocinato questa Edizione 2018 e saranno con noi anche per conferire Ufficiosamente Onoranze per l’immenso Angelo di Luce Infinita edizione a lui dedicata “ Fabrizio Frizzi “ e battezzo delle 2 sculture degli Angeli scolpite in questi mesi sul posto , fortemente voluto dalla Produzione Flower Terry di Reggio Emilia, e quale segno storico di noi tutti e nostra manifestazione e edizione 2018 che si andranno ad aggiungere quest’anno altre 2 sculture già istallate nelle precedenti edizioni sul sentiero Sacro degli Angeli di Luce in collaborazione con Arte e Natura in movimento referente Sig.ra Lorella Caporossi e 20 Comuni della Tuscia uniti a noi con prestigio e valori , e referente sul posto Arte & Natura in movimento Spett.Le . Lorella Caporossi .

Ore 15,30 circa

Proseguiremo con Visita con massime Autorità e Artisti Internazionali presso sala Cultura per visitare Opere d’arte in gara che andremo nel pomeriggio ad assegnare meriti raggiunti ed ogni Artista e opera , con giuria qualificata ,che decreterà quale sono le eletti Edizione 2018 con la somma dei voti già pervenuti dalle Giurie qualificate settoriali di tutte le REGIONI di Italia a cui si sommerà il VOTO anche dalle giurie Esterne Regionali che hanno già visto dati caratteristiche e foto e filmati

In caso di ex-aequo il VOTO del PRESIDENTE DI GIURIA verrà conteggiato doppio.

Nella giornata potremo deliziarci con Intermezzi Musicali del bravissimo Maestro Pianista Compositore Paolo Casolo di Vicenza

E la bravissima Sona Armena Viterbo che si alterneranno con i Cantante Mario Telli per alietare tutti i presenti coi loro prestigiosi brani musicali accompagnati da scenografia della danza degli Angeli

Nella giornata si potranno anche ammirare splendidi rapaci in volo con esibizioni dal vivo

E ci saranno nella stessa giornata tre Postazioni RADIO in diretta sul posto per interviste a gli Artisti con gli Angeli prestigiosi di RGS e direttamente sul posto collegamenti con TWO RGS radio da Madrid e ORZ Tenerife Cruz ( Canarie –Spagna ) con la presenza di Pasquale Sorabella

Alle ore 16,30

direttamente dal Palco presentazioni ufficiali OSPITI D’ONORE e chiamiamo sul palco

PATNERSHIP UFFICIALI SUPPORTO TANGIBILE DELLA MANIFESTAZIONE

OSPITI D’ONORE della Cinematografia Spagnola e alla presenza di illustri del Polo Cinematografico Universal ed Attori Produttori Gemellaggio Italia/ Spagna presenti sul posto per ritirare nella giornata il PREMIO INTERNAZIONALE GRANDI ANGELI DI LUCE NELL’ ARTE edizione 2018 alla presenza di nomi e volti noti Attori e Produttori Registi a cui verrà consegnato Premio ed Attestati di merito e premi riconoscimenti ufficiali direttamente sul posto

DIRETTORI

DAVID CALVO

MARIA DEL PINO

MERCEDES SIERRA

MOU SHOW

JORGE ONIEVA

BELEN ANGUAS 2

JOAQUIN ORTEGA ( ASSENTE)

FRAN KAPILLA ( ASSENTE)

AGUSTIN CLAROS ( ASSENTE)

ATTORI

SANTI GOMEZ

TRINI ALABANDA

MARC ALMODOVAR

AIDA ALMODOVAR ABENGOZAR

LAURA DE LA VEGA

ATTORI MINORENNI

SERGIO REIFS

CARLA REIFS

ANA ONIEVA

VIRGINIA ONIEVA

CRITICO CINEMATOGRAFICO

JESUS SANCHO CENTENO

PRESENTAZIONE DEL GIORNALISTA SETFANO ALOE

GAZZETTA DI MANTOVA DEL LIBRO DALLA LUNA BILBAO

Ore 18,30

Preparativi Sfilata del Maestro Stilista Gianfanco Venturi

Naturalmente le ragazze / Sig saranno guidati da loro addetti per aiuto alle Miss/Lady per essere cambiate d’abito e ritocchi trucco e parrucco con adetti staff CRISTOFER Istituto di Bellezza, Beatrice coiffeur idee in testa

Ore 19,00

Sfilata del Maestro Stilista GIANFRANCO VENTURI

Ore 20,30

Cena presso il Ristorante drl Parco dei Cimini

Ore 21,30 – 22,00

Proiezioni Cinematografiche degli Artisti Produttori e Registi Spagnoli

Premiati e presenti sul posto per questa edizione

L’Evento è aperto al pubblico tempo permettendo saranno proiettati cortometraggi –Film degli stessi con schermo gigante dal Palco di fronte Biolago

In caso di maltempo saranno proiettati comunque presso il Patio o nella sala cultura

Ore 23,30

Danza degli Angeli sotto la Luna si prega di avvicinarsi al Biolago per assistere alla performance

Ore 24,00 circa

Saluti finali con splendidi Fuochi di Artificio a tempo di musica