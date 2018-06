Disabilità. Smeriglio: “Al via Avviso Pubblico Assistenza Specialistica”

NewTuscia – ROMA – “È stato predisposto l’Avviso Pubblico sull’Assistenza Specialistica. L’obiettivo del provvedimento è garantire l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità o in situazioni di svantaggio, attraverso il finanziamento di interventi di inclusione adeguati e il supporto specialistico finalizzato alla loro partecipazione attiva ai processi di apprendimento nell’ambito scolastico”.

A darne notizia è Massimiliano Smeriglio, Vicepresidente della Regione Lazio con delega alla Scuola, Formazione, Università e Ricerca.

“La Regione Lazio – ha spiegato Smeriglio – ha ereditato, dallo smantellamento delle Province, la delega sull’assistenza specialistica per le scuole. Si è trattato di salire su un treno in corsa, riscontrando anche difficoltà per le famiglie, per le scuole, ma soprattutto per i ragazzi. Ci siamo pertanto messi al lavoro, abbiamo ascoltato ogni singolo istituto superiore della nostra Regione, con l’obiettivo di migliorare ciò che non aveva funzionato e ripartire con un bando per l’assistenza specialistica più semplice e speriamo più efficace. Gli interventi – conclude l’assessore – sono volti al raggiungimento della piena formazione della personalità dell’alunno e della completa inclusione sociale e lavorativa della persona con disabilità. Un processo che intendiamo come affermazione di un diritto fondamentale e ineludibile dell’individuo”.