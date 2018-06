Alessandro Nelli dell’Atletica Alto Lazio Giovanile di Civitacastellana vince il Triathlon Esordienti B maschile nel Trofeo provinciale a Tarquinia

NewTuscia – TARQUINIA – Dopo le due prove sostenute a Civita Castellana e a Viterbo anche Tarquinia, nell’impianto comunale di Atletica intitolato a Franco Giudozzi, ha organizzato la grande festa giovanile per la disputa della 3^ pr ova del Trofeo Esordienti di prove Multiple Provinciale.

Come nelle precedenti prove con la partecipazione delle squadre della FinassAtl. Viterbo, Atletica Vetralla, Atletica Tarquinia e Alto Lazio asd, anche in questa ultima occasione nella cittadina tirrenica la rappresentativa composta da sei elementi dell’Atletica Alto Lazio si è ben comportata e, con Alessandro Nelli ha ottenuto 2 primi posti. Nelle categorie dei più piccoli, Esordienti B e C si sono cimentati con un Biathlon composto dalle gare dei 40Hs. e dal Salto in Lungo, dove per gli esord. B/f Chiara Menicocci ha ottenuto il 6° posto con pt 49 e Michelle Iorio il 9° con pt 46. Negli esord. C/m Cosimo Simmini si è piazzato al 2° posto con punti 58 e Samuele Viggi all’ 8° con pt 45. Come dicevamo nel titolo ottimo è stato Alessandro Nelli che negli esord. B/m ha ottenuto il 1° posto sui 40 mt Hs e nel salto in lungo con un totale di 60 punti seguito da Michele Sbaraglia 8° con 47 pt. Il 22 settembre a Viterbo si svolgerà la 4^ prova che assesterà le classifiche definitive di questo bellissimo trofeo esordienti 2018, partecipato con moltissimo piacere dai giovanissimi atleti delle quattro squadre viterbesi.