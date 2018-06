Al via il tour ‘Lazio Regione delle Meraviglie’

di Simone Stefanini Conti

NewTuscia – ROMA – Al via da lunedi 18 giugno la prima tappa di ‘Lazio Regione delle Meraviglie’, il tour degli Stati Generali del Turismo organizzato dalla Regione Lazio per elaborare e condividere con i principali attori che operano nei territori e con gli esperti di settore le scelte strategiche che saranno alla base del nuovo Piano triennale del turismo 2018 – 2020. L’obiettivo è continuare a lavorare su un nuovo modello di sviluppo del turismo capace di valorizzare e promuovere in modo unitario il bello del Lazio nel mondo.

La prima tappa avrà luogo lunedì 18 giugno nella provincia di Viterbo per proseguire il 25 giugno in provincia di Rieti, il 2 luglio in provincia di Roma, il 6 luglio nella provincia di Latina e il 13 luglio nella provincia di Frosinone.

I gruppi di lavoro analizzeranno le criticità, le prospettive e le possibili soluzioni sui temi più importanti del settore turistico regionale come la valorizzazione delle diverse forme di turismo: sportivo, religioso, naturalistico, enogastronomico, termale, convegnistico. Le problematiche chiave quali: l’innovazione del quadro normativo, lo sviluppo dell’economia del mare, l’accoglienza, l’accessibilità, il ruolo della comunicazione e della promozione.

Il principio trasversale che terrà insieme le varie tematiche sarà la sostenibilità, intesa come la condivisione a tutto tondo di un nuovo modello di sviluppo di un turismo sostenibile e di qualità, capace di garantire benessere economico e sociale ai turisti e ai residenti e di salvaguardare nel tempo la bellezza dei territori.

“Una grande occasione di confronto e di partecipazione che avrà luogo ai tavoli di lavoro con i rappresentanti delle amministrazioni locali, gli Enti territoriali, le rappresentanze economiche, le associazioni di categoria e gli stakeholder del turismo. La raccolta di riflessioni, analisi e contributi continuerà anche attraverso l’utilizzo degli strumenti digitali quali una piattaforma on line dedicata e i canali social – parole di Lorenza Bonaccorsi, assessore al Turismo e alle Pari Opportunità, che ha aggiunto: i lavori svolti nelle province porteranno a un documento di sintesi che sarà la base per la redazione de il Piano triennale del turismo 2018 – 2020 per il Lazio”.