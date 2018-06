Matteo Salvini a Viterbo il 21 giugno per Giovanni Arena Sindaco

NewTuscia – VITERBO – “Giovedì 21 giugno alle 18.30 il Ministro dell’interno Matteo Salvini sarà a Piazza del Sacrario per incontrare i viterbesi e sostenere il candidato Sindaco Giovanni Arena. ANDIAMO A VINCERE”.

Così il senatore Um berto Fusco, coordinatore provinciale della Lega, ha ufficializzato la visita del ministro degli Interni e leader del Carroccio, Matteo Salvini, a Viterbo per sostenere Giovanni Arena al ballotaggio contro Chiara Frontini.

Matteo Salvini dimostra vicinanza alla città di Viterbo dopo essere già venuto a Viterbo il 23 marzo scorso (http://www.newtuscia.it/2018/03/23/matteo-salvini-viterbo-tornero-premier-fotoservizio-diretta-integrale/) per fare un sopralluogo alle ex terme inps e all’inaugurazione della sede della Lega in piazza Verdi a Viterbo.

Il ritorno di Salvini a Viterbo per Arena sindaco avviene in modo quasi profetico dopo la dichiarazione delle dichiarazioni che il leader leghista fece la volta scorsa: “Tornerò a Viterbo da Premier”. Ci torna da ministro degli Interni, vero, ma dopo le note vicende per la nascita dell’attuale governo e il ruolo di primo piano che Salvini sta avendo in questo avvio di governo gialloverde con il M5s, certamente è una profezia che si compie per 3/4.

Seguiremo la presenza di Salvini a Viterbo passo dopo passo. Sotto la diretta realizzata la scorsa volta.