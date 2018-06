Viterbo2020: “Niente accordi con altre liste al ballottaggio”

NewTuscia – VITERBO – Fin dall’inizio abbiamo chiarito che non avremmo fatto accordi nè apparentamenti con altre liste al ballottaggio. Confermo: non li faremo.

Ma facciamo un appello ai Viterbesi che, ancorché abbiano sostenuto altre proposte diverse dalla nostra al primo turno, non vogliono tornare indietro e riconsegnare la città in mano a chi si è già dimostrato incapace di non saper prendersene cura.

Quei Viterbesi che vogliono il bene della nostra città, che non si accontentano della solite facce e delle solite minestre, perché stavolta l’alternativa c’è. E anche se non è stata la vostra prima scelta, di certo non è una pietanza riscaldata, nè un‘accozzaglia di interessi che ci terranno bloccati al palo per altri 5 anni.

La nostra sarà un’amministrazione che vuole unire, ricucire i rapporti tra le persone, tra le associazioni e le imprese e che per questo giocherà solo nel supremo interesse di Viterbo tutta, non di una parte.

Voi, andate a votare e sostenete il cambiamento. Senza inciuci, alla luce del sole, per il bene della città.

Chiara Frontini