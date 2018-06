Premio Internazionale Angeli di luce, questa edizione dedicata a Fabrizio Frizzi

NewTuscia – SORIANO NEL CIMINO – Il prossimo 16 giugno torna nella Tuscia il “Premio Internazionale Angeli di Luce nell’Arteˮ 2018, un’intera giornata dedicata all’arte e ad alcuni artisti nazionali ed internazionali che si riuniranno nel Parco dei Cimini di Soriano, a partire dalle ore 10,30 fino alle 24.

Quest’anno l’iniziativa vedrà anche un gemellaggio tra Italia Spagna per la cinematografia. L’evento è organizzato e curato dall’artista Flower Terry Production di Reggio Emilia in collaborazione con l’associazione Arte & Natura in movimento di Lorella Caporossi con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Soriano nel Cimino ed altri ben 20 Comuni della Tuscia che si sono uniti.

È un evento di risonanza internazionale, che negli ultimi anni è diventato un appuntamento di grande rilievo, considerato anche il grande livello degli ospiti e dei premiati.

Quest’anno ancor più nutrito di grandi artisti prestigiosi selezionati con cura per la loro grande maestria che li identifica. Anhe quest’anno nella nuova ddizione del Premio Internazionale Angeli di Luce nell’Arte 2018 vi saranno nomi e volti noti ed illustri artisti di livello nazionale/internazionale che interverranno e che per l’occasione verranno premiati con alti riconoscimenti , con menzioni speciali per gli stessi ospiti d’onore. Inoltre, la direzione Artistica Flower Terry Production di Reggio Emilia ha voluto apportare insieme e in accordo con “Arte e natura in movimento” del Parco dei Cimini Bioresort Soriano del Cimino nuovi accordi di gemellaggio e da qui l’occasione di celebrare quest’anno il gemellaggio artistico-culturale con la Spagna. Per l’occasione arriveranno direttamente dalla Spagna ben 26 illustri artisti-attori-produttori, registi-direttori-critici cinematografici, che riceveranno premi ed alti riconoscimenti d’onore nella giornata.

Per l’occasione nella serata è prevista anche la proiezione di film e cortometraggi con i grandi protagonisti presenti nel corso della serata.

Per volere della Produzione questa Edizione 2018 sarà dedicata all’immenso Angelo di Luce nell’Arte e nella vitaed a Fabrizio Frizzi, col quale anche la direzione e Produzione Flower Terry di Reggio Emilia, ha avuto il piacere e l’onore di lavorare nel mondo artistico ,culturale e sociale.

L’intera manifestazione sarà seguita ed ascoltata anche dal pubblico a casa grazie a patners Angeli nell’Arte con Radio RGS Rgs GREEN STAGE. Sarà possibile seguire l’evento anche attraverso l’app da scaricare sul sito : http://www.radiogs.it/

Nel progetto anche l’illustre Fabio Melelli, scrittore di Storia del cinema italiano, nato a Copenhagen ( Danimarca) e laureato in Scienze della Comunicazione. In patnersphip anche l’illustre Maestro Tommaso Cascella, 32 anni di lavoro, che ha esposto in circa 120 mostre personali e moltissime collettive ed è presente in molti musei e collezioni private.

Con grande prestigio in questa Edizione 2018 verrà presentata la nuova scultura che verrà battezzata lungo il Sentiero Sacro degli Angeli di Luce , durante la cerimonia e alla presenza delle massime autorità. Sarà realizzata sul posto dall’illustre scultore-pittore Benito Cannone di Sipicciano e da un’ idea di Flower Terry.

Sarà presente anche lʼillustre Maestro scultore Roberto Joppolo, noto in tutto il mondo per la sua immensa maestria e valori celestiali. Presente per il Polo cinematografico Universal anche il produttore cinematografico Giuliano Simonetti, che ha maggiormente contribuito all’affermazione del Made in Italy grazie al suo contributo nel mondo del cinema.

Ospite d’Onore per l’occasione , il grande Attore maestro Lando Buzzanca.

All’interno del progetto “Premio Internazionale Angeli di Luce nell’Arte” 2018 anche il grande Maestro Stilista Gianfranco Venturi che da anni sostiene le sfilate per la terra e “Donne in rinascita”, insieme alle donne che hanno lottato per combattere gravi malattie e per dare un forte segnale di rinascita per tutti. Nella giornata del 16 giugno si potrà assistere alla sua sfilata con le sue donne in rosa.

Partneschip nella manifestazione anche il Concorso Nazionale Lady Virginia di Parma,che presenterà gli splendidi abiti del 700/800 della Linea Faschion insieme dell’Artista cantante Mario Telli. Presente anche l’ingegnere Sandro Cecchi , direttore di Sguardi Sonori Infinite Spaces, progetto realizzato con il grande Maestro Internazionale Ennio Morricone.

Francesca della Valle & Lando Buzzanca

In più, visite guidate al Centro Astronomico tra i più belli d’Italia, situato all’interno dello splendido scenario del Parco dei Cimini. Team Support della Produzione :Simona Moretti, Roberto Torelli, Fausto Riccò.

Tra gli Ospiti di prestigio che verrano premiati anche il solista Compositore al Pianoforte Paolo Casolo di Vicenza.

La Premiazione avverrà presso l’incantevole scenario dell’Azienda agrituristica Parco dei Cimini Bioresort, sita a Soriano nel Cimino, scelta come tappa sulla Tuscia per le bellezze artistiche e culturali ele attività ricreative unite sul posto.

L’Evento avrà inizio il 16 Giugno 2018 a partire dalle 10,30 – sino 24,00 per un’intera giornata dedicata all’Arte con uno splendido finale con fuochi di Artificio degli Angeli della ditta Pirotecnica Poleggi Viterbo.

L’Evento è aperto gratuitamente a tutto il pubblico.

Nel corso della giornata si potranno ammirare, visitare e toccare con mano le splendide sculture create sul posto da illustri scultori e donate ogni anno per il progetto nato e ideato nel 2016 da e curato da Flower Terry Production di Reggio Emilia in collaborazione con “Arte & Natura in Movimento”di Lorella Caporossi del Parco dei Cimini. Si tratta di sculture scolpite sulla splendida pietra locale di peperino, omaggiate al territorio quale segno tangibile della nostra storia e del nostro tempo. Le Pietre scolpite provengono dalla nota azienda Pietre Santafiora di Vitorchiano , partnerschip da anni per il suddetto progetto .

Tra i 26 iillustri artisti che verranno premiati ci saranno l’ attore internazionale – productor manager LUIS FERNANDEZ DE ERIBE in arrivo da Madrid Spagna e l’attore SANTI GOMEZ, rivelazione anche della 5/A edizione 2017 premiato dal galà di Venezia “Premio Internazionale grandi artisti”.

Luis-Fernandez-de-Eribe-&-Terry-Flower

Verranno poi assegnati altri premi e attestati di merito meriti a : MERCEDES SIERRA Direttore – SERGIO REIFS modello Attore- CARLA REIFS attrice – SERGIO MONTILLA modello-protagonista spot-cortometraggi – DOLORES REIFS modella- MARIA DEL PINO-RAFAEL LUQUE Direttore- RAFAEL LUQUE produttore- DAVID CALVO produttore audiovisuales – MARC ALMODOVAR Attore- GELU ABENGOZAR Attore – AIDA ALMODOVAR ABENGOZAR Attrice- JESUS SANCHO CENTENO critico cinematografico- ESMERALDA ORTEGA- MOU SHOW ANSELMO GOMEZ Direttore Attore- LAURA DE LA VEGA Attrice- FRAN KAPILLA Direttore- ESCARLATA Produttore- OKSANA Attrice- JORGE ONIEVA HERNANDEZ e il grande Direttore Produttore cinematografico- DAVIDE MELINI Regista Screenwriter.

Il concorso Internazionale di grande interesse è aperto a tutti gli artisti ed a tutte le categorie e tecniche : Arte – Pittura- scultura- Fotografia -Cinema – Spettacolo – Musica danza e TV. Nell’ambito letterario il concorso è aperto per poesie ed opere letterarie ed anche a forme artistiche prestigiose ed alle arti figurative: pittura (Olio, acrilico, tecniche miste) acquerello / Tempera, disegno, grafica, incisioni (compreso Collage), sculture (basso ed altorilievi), ceramica, a inventori e ideatori con le loro opere geniali, con opere di loro ideazione e paternità.

Arti visive e multimediali: fotografia, computer, digitalart e cinematografiche.

Per partecipare: l’Artista/i deve/devono effettuare iscrizione per tempo per non perdere la priorità di essere esaminato e iscritto correttamente, attraverso contatto diretto a : flowerterryproduction@gmail.com entro e non oltre la data di iscrizioni fissata per il 6 Giugno 2018.

La Manifestazione prevede giudici qualificati che interverranno per assegnare e consegnare Premiazione Ufficiale edizione 2018 .

La giornata sarà registrata ed andrà in onda sui canali nazionali TV – One TV, canale 86 Dgt e 828 e piattaforma Sky, e puntata “Autobus Tv Condotta da Flower Terryˮ. Ci sarà anche il Catalogo Prestigioso di Edizioni d’ Arte, curato dall’editore Francesco Chetta di Milano, che assegnerà anche il Premio della Critica.