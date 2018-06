Perugia: inaugurata al punto enel la mostra fotografica “Castelluccio Vive”

NewTuscia – PERUGIA – È stata inaugurata questa mattina la seconda tappa della mostra fotografica #CastelluccioVive – L’energia nella tenacia presso il Punto Enel di Perugia in via del Tabacchificio 26. La prima tappa, che ha avuto come tema “L’energia nell’arte”, si è svolta il 6 giugno al Punto Enel di Foligno.

Si tratta di una rassegna di bellissime foto, realizzate da Francesco Montani, alla scoperta di Castelluccio di Norcia, gravemente colpita dal terremoto del 24 agosto e del 30 ottobre 2016: un viaggio tra le bellezze della natura, ma anche tra l’energia e la forza della sua gente, come segno di speranza. Montani è nato e cresciuto tra Castelluccio e Norcia, anche la sua abitazione di Castelluccio è andata distrutta con il sisma e adesso si sta impegnando con la sua passione fotografica per la rinascita di questo meraviglioso borgo, per la valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti.

Al taglio del nastro di Perugia, oltre all’autore degli scatti Francesco Montani, sono intervenuti l’ex calciatore Salvatore Bagni, che ha pronunciato belle parole sull’importanza della tenacia, l’atleta Leonardo Cenci, che da alcuni combatte contro il cancro e ha fondato l’Associazione Avanti Tutta Onlus (http://www.avantitutta.org/) portando una testimonianza davvero speciale e toccante, la responsabile HR Umbria Maria Rosaria Marcellini, la responsabile dei Punti Enel dell’Umbria Daniela Canna, il responsabile del Punto Enel di Perugia Fabio Gabbarelli e il presidente Nucleo Anse Umbria (Associazione Nazionale Seniores Enel) Domenico Patacca.

La mostra in esposizione a Perugia si compone di 40 pannelli con scatti singoli, altri 2 pannelli grandi che raccontano con le immagini Norcia, Cascia e la Chiesa di Castelluccio, oltre a foto in formato medio e composizioni che illustrano Castelluccio e la sua storia.

Complessivamente sono tre le tappe della Mostra #CastelluccioVive, ognuna delle quali con foto inedite e diverse le une dalle altre nonché con argomenti differenti associati all’energia: dopo Foligno e Perugia, si proseguirà giovedì 21 giugno al Punto Enel di Terni con l’appuntamento finale “L’energia nelle regole”. In tutto, si tratta di oltre 100 foto inedite.

Tutte le mostre rimarranno visitabili fino al 31 agosto 2018 negli orari di apertura dei Punti Enel (Foligno: lunedì – venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle 15:00, mercoledì pomeriggio chiuso); Perugia: lunedì – venerdì dalle ore 08:30 alle 15:00 mercoledì pomeriggio chiuso; Terni: lunedì – venerdì, dalle ore ore 08:30 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle 15:30 giovedì pomeriggio chiuso).