Montefiascone baseball, terza vittoria degli Under 15

NewTuscia – MONTEFIASCONE – Grande soddisfazione per gli U15, che iniziano a vedere i frutti del lavoro che Alejandro Salgado sta facendo con loro. È arrivata la terza vittoria contro i Lupi Roma, più netta di quanto dica il punteggio di 13 a 12.

Infatti i giallo-verdi si sono portati in vantaggio per 10 a 0 dopo due inning, approfittando anche della scarsa vena del lanciatore romano. Poi la difesa ha retto, con qualche affanno, la rimonta dei romani, fino al punteggio finale. Con questa vittoria i falisci si sono portati al secondo posto in classifica, con 3 vittorie e 3 sconfitte, media 500, posizione impensabile all’inizio del campionato.

Gli under 12 sono usciti sconfitti dal campo dei Lupi Roma con il punteggio di 15 a 8. Partita subito in salita per i ragazzi falisci contro il forte lanciatore dei romani, che a tenuto a zero anche le mazze del Viterbo e del CALI Roma, riuscendo a tenere a zero anche i giallo-verdi per 3 inning. Poi la rimonta, fino all’11 a 8, per poi fissare il punteggio sul 15 a 8. Il manager FORTUNATI Roberto è soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi, che partita dopo partita migliorano sempre: ”I nostri ragazzi, giocando contro lanciatori del loro livello, hanno battuto e riaperto l’incontro. Buona la prova in difesa, soprattutto al IV inning quando con le basi cariche e un eliminato i ragazzi sono riusciti a chiudere a zero, con due out a casa-base. Da sottolineare che nel progetto di crescita dei nostri ragazzi, molti di loro giocano le partite in ruoli diversi, questo per far si che acquisiscano i meccanismi necessari per giocare in qualsiasi parte del campo, anche se ciò a volte comporta qualche errore di troppo”.

Il prossimo incontro degli U15 sabato 16 contro i forti Nettunesi dell’Academy A, mentre gli U12 sono chiamati ad un doppio impegno; mercoledì 13 a Montefiascone contro i Dolphins Anzio e Sabato 16 a Roma contro i Lupi Accademia.

Buone notizie arrivano dagli Under 12 con la convocazione di MARIANELLO Giorgia nella Rappresentativa Regionale del Lazio Softball che disputerà a fine giugno il Torneo delle Regioni; Giorgia si unisce a Michele CARLETTI, selezionato nella categoria Senior League Baseball: i migliori auguri a entrambi, certi che rappresenteranno al meglio il baseball e softball montefiasconese.