Montalto di Castro. Kitesurf Contest 2018, ottima riuscita e grande partecipazione

NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – Nello scorso weekend a Pescia Romana si è svolto il “Kitesurf Contest 2018: la gara di kitesurf che ha visto numerosi appassionati cavalcare le onde del mar Tirreno. L’evento, giunto alla sua terza edizione, è stato organizzato dall’associazione Stars in the Wind, affiliata CSEN e patrocinato dal Comune di Montalto di Castro.

Oltre 24 partecipanti provenienti da tutta Italia, di cui 9 agguerritissime donne, hanno partecipato alla competizione gareggiando su 9 run su un percorso di 1,200 km da ripetere tre volte. Tra i partecipanti anche il fortissimo atleta Race Alessandro Di Benedetto. Tre le categorie, una Foil, il vincitore per la terza volta Fabrizio Poli, categoria Pump Matteo Menozzi, quest’ultimo, come per la vincitrice della categoria femminile Asia Cesarini, ancora Junior.

I due giorni di gara all’insegna del vento e del sole hanno regalato ai concorrenti tanto divertimento, colorando di vele Marina di Pescia Romana.

«Siamo in tema estate – ha detto l’assessore allo sport Marco fedele – e non potevamo che iniziare gli eventi con lo sport acquatico. I partecipanti hanno avuto l’occasione di trascorrere due giorni davvero entusiasmanti, grazie all’apporto di tutti gli organizzatori dell’evento che ringrazio sentitamente per la loro grande disponibilità. Le iniziative sportive estive – conclude l’assessore Fedele – vanno a continuare quelle che organizziamo o patrociniamo anche durante il periodo invernale; una strategia che stiamo attuando per far vivere il mare in tutte le stagioni dell’anno».

«Anche da parte dell’assessorato al turismo – aggiunge l’assessore Silvia Nardi – c’è molta soddisfazione per la buona riuscita dell’evento, nell’ottica di un maggiore sviluppo del turismo sportivo legato agli sport acquatici e al litorale».