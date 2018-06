Libertas Viterbo, manifestazione di ginnastica artistica 2018

NewTuscia – VITERBO – Come ogni anno la Free Sport Libertas di Viterbo, associazione di ginnastica artistica, magistralmente diretta dal Direttore Tecnico Fiona Mazzi, al termine dell’anno sportivo 2018, il 27 Giugno alle ore 21 presso il Pala Malè in Via Monti Cimini 17– Viterbo effettua una manifestazione di arte e sport scegliendo un tema molto impegnativo, “il Magico Mondo di Harry Potter” che sarà svolto dalle piccole ginnaste formate durante ii 2018 unitamente a quelle più grandi.

Nall’anno precedente il tema è stato “La Divina Commedia” la cui manifestazione è stata replicata al Pala Malè con grande successo e partecipazione di pubblico e con la soddisfazione dei genitori che hanno visto i loro figli cimentarsi con entusiasmo e passione per questo sport.

Il Comune di Viterbo e il Centro Provinciale Sportivo Libertas di Viterbo hanno dato il patrocinio a questa attività di arte e sport ed invitano gli amanti dello sport a partecipare a questa manifestazione

Il Presidente del Centro Provinciale