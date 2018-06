Giovanni Arena e Chiara Frontini: una poltrona per due. A nudo su “Fatti e commenti” in onda su NewTuscia TV e TeleOrte

Gaetano Alaimo

NewTuscia – VITERBO – Ballottaggio Chiara Frontini-Giovanni Arena, abbiamo invitato i due contendenti ad un confronto televisivo a TeleOrte e NewTuscia TV, domani pomeriggio, negli studi televisivi. La trasmissione sarà quella consueta, Fatti e Commenti, condotta da Stefano Stefanini e Gaetano Alaimo, che andrà in onda sabato sulle frequenze di TeleOrte e sarà trasmessa via Web su NewTuscia TV sempre sabato sera.



Due interviste separate, che dovranno fare chiarezza su programmi e intenzioni dei due candidato sindaco di Viterbo che si sfideranno tra due domeniche al ballottaggio.

Da una parte Giovanni Arena, veterano della macchina amministrativa viterbese, appoggiato da tutto il centrodestra (Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e Fondazione), dall’altra Chiara Frontini, leader di Viterbo2020 e appoggiata anche da un’altra lista civica.

Due interviste che daranno ai lettori di NewTuscia.it e agli spettatori di TeleOrte la misura di ciò che i due contendenti alla carica di primo cittadino per governare nei prossimi 5 anni.

Giovanni Arena tenta la scalata a Palazzo dei Priori dopo essere stato un po’ tutto quello che si poteva essere al Comune di Viterbo. Sognava di vincere al primo turno ma si è fermato sopra il 40%. Sembra che non cerca apparentamenti nell’ottica di confermare la chiusura a tutti gli elementi che hanno collaborato con l’uscente amministrazione Michelini. Arena è stato scelto dal Centrodestra come candidato unico dopo un estenuante braccio di ferro con la Lega che, fino agli ultimi giorni prima delle elezioni, aveva proposto il giornalista televisivo Andrea Usai come proprio candidato unitario.

Tra i principali punti del suo programma la sicurezza pubblica e la ripresa dei lavori pubblici.

Chiara Frontini ha dalla sua parte un grande entusiasmo e il suo pluriennale tour per i quartieri di Viterbo e le frazioni in cui ha ascoltato la gente e partecipato a impegni civici come la pulizia pubblica dei siti. Anche lei ha annunciato che non farà apparentamenti. E’ stata in carica in questi 5 anni di amministrazione Michelini in rappresentanza del suo movimento politico Viterbo2020 ed è conosciuta per le sue quotidiane dirette facebook sia dagli eventi pubblici che ha promosso svariate volte che dalle sedute del consiglio comunale. Di tutta l’ultima tornata elettorale è sicuramente la più grande sorpresa avendo alle sue spalle solo due liste civiche e non partiti tradizionali.

Tra i principali punti del suo programma la modernizzazione della città di Viterbo e la gestione ecosostenibile del territorio.

Una puntata speciale, quindi, quella di “Fatti e commenti” che verrà registrata domani nel salotto televisivo più famoso della provincia di Viterbo.