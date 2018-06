Viterbo, la nuova sede dei vigili del fuoco in via Cassia Nord

NewTuscia – VITERBO – In via Cassia Nord è situata la nuova sede dei vigili del fuoco di Viterbo. Il passaggio di mezzi e personale dalla vecchia caserma in via Oslavia è stato effettuato con una sfilata di vgili del fuoco, ruspe, jeep, autobotti e autopompe per il centro storico.

La cittadina ha salutato festosa i suoi protettori che hanno fatto tappa in prefettura per incontrare Giovanni Bruno per poi proseguire arrivando alla nuova struttura, attrezzata con tecnologie all’avanguardia.

L’inaugurazione ufficiale entro fine mese.