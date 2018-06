Olevano Romano, al via Vinointorno

NewTuscia – OLEVANO ROMANO – Manca una manciata di giorni a Vinointorno e nel mondo degli appassionati di enogastronomia è tutto un passaparola per darsi appuntamento a Olevano Romano sabato 16 e domenica 17 giugno.

La manifestazione, organizzata da Extrawine con la collaborazione del Gourmet Errante Pasquale Pace, ospiterà circa 200 aziende selezionate per dare risalto alle produzioni artigianali che guardano alla cura del dettaglio e preservano le tradizioni. Novità di quest’anno sarà il percorso del cibo che si snoderà lungo via Roma e un itinerario del vino nella zona della Casa Comunale. Non mancheranno anche in questa sesta edizione dibattiti, degustazioni e presentazioni di libri, il tutto condito da una frizzante aria di festa.

Programma:

Presentazione libro

Vini e terre di Borgogna

di Camillo Favaro e Giampaolo Gravina

Domenica 17 giugno alle 11,00 alla presenza di uno degli autori è prevista la presentazione del libro ‘Vini e terre di Borgogna’ e la lettura di qualche passo dello stesso. Essa sarà accompagnata dalla degustazione di quattro vini di Borgogna della distribuzione Unicorno di Fabio Cagnetti che sarà presente all’evento.

Presentazione libro

Peste e Corna

di Massimo Roscia

Vinointorno 2018 prevede venerdi 16 giugno alle 16,30 la presentazione del libro di Massimo Roscia ‘Peste e Corna’ abbinato a quattro vini. Il libro può essere acquistato come quelli precedenti dello stesso autore – Di grammatca non si muore e La Strage dei Congiuntivi presso libreria Libera… mente di Olevano Romano, in Via Roma, 73-75 durante tutta la manifestazione.

Degustazione di Champagne

a cura di Fabio Cagnetti

Domenica 17 Giugno 2018 alle ore 17:00

Una grande degustazione degli champagne Chateau d’Avize e Bruno Michel resa possibile da Unicorno distributrice di vini italiani e stranieri e condotta dal proprietario Fabio Cagnetti.

In degustazione:

Victor Dravigny Brut – Chateau d’Avize

Grand Cru Blanc de Blancs – Château d’Avize

Grand Cru Blanc de Blancs 2011 – Chateau d’Avize

Cuvée Blanche – Bruno Michel

Cuvée Rosé – Bruno Michel

La Demi-Lune 100% Meunier sans SO2 – Bruno Michel

Contributo all’evento € 30,00

È possibile prenotare su www.vinointorno.it o inviando una mail a vinointorno@gmail.com oilgourmeterrante@gmail.com

Aziende partecipanti:

ARGENTINA

Bousquet

PIEMONTE

Cantine Valpane

Carussin

Cascina Boccaccio

Cascina Iuli

Cascina La Ghersa

Cascina San Lazzaro

Ceretto

Ettore Germano

Icardi

Mossio

Saccoletto

VENETO

Belussi

Coffele

Corte Giacobbe

Dal Cerro in Valpolicella

Le Manzane

Nardello

Tessari

FRIULI VENEZIA GIULIA

Draga Winery

Lis Neris

Podversic

Ronco dei Tassi

Tenuta di Angoris

TRENTINO ALTO ADIGE

Alfio Nicolodi

Cembrani DOC

Erbhof Unterganzner

Griesbauer

Kranzel

Laimburg

Loacker

Pfitscher

Simoni Micheli

Thurnhof

Tirolensis Ars Vini

Villa Corniole

Zanotelli

LIGURIA

BioVio

Ka’ Mancine

Lunae Bosoni

EMILIA ROMAGNA

Gallegati

Noelia Ricci

Pandolfa

TOSCANA

Agriturismo Podere Marcampo

Antonio Camillo

Cantine Frabrizio Dionisio

Cappella di Sant’Andrea

Castello di Monsanto

Il Colombaio di Santa Chiara

Il Mulinaccio Agriturismo

Il Palagio di Panzano

Le Potazzine

Montenero

Monterotondo

Montevertine

Piandibugnano

Pietroso

Pomona

Riecine

Ruffino

Sassotondo

Tenuta Montecchiesi

Tenuta Monterosola

Terre de’ Pepi

Terre di Casole

UMBRIA

Barberani

Cantina Raina

Cantine Ninni

Decugnano dei Barbi

Lapone

Leonardo Bussoletti

Lungarotti

Madonna del Latte

Palazzone

Tenuta Cavaliere Mazzocchi

Tenuta Feudi Spada

MARCHE

La Staffa

Pantaleone

Vigneti Bonaventura

STRADA DEL VINO TERRA DEL CESANESE OLEVANO ROMANO

Alessandro Neri

Buttarelli Flavio

Colline del Cesanese

Compagnia di Ermes

Damiano Ciolli

Il Merlo

Le Cerquette

Le Terre del Cavaliere

Marco Antonelli

Mattei

Milana Az. Agricola

Riccardi & Reale

Tenuta al Campo

STRADE DEL VINO CESANESE DEL PIGLIO

Albero Giacobbe

Berucci

Carlo Noro

Casale della Ioria

Corte dei Papi

Formiconi

Pileum

Terenzi Giovanni

LAZIO

Cantine Bonuglia

Cantine Lupo

Casale Lucino

Col Fiorito

Colicchio Marco

De Sanctis

Doganieri & Miyazaki

Fini Viticoltore

Gabriele Magno

Giangirolami Donato

L’Avventura produttori di felicità

Le Macchie

Marcella Giuliani

Muscari-Tomajoli

Palazzo Tronconi

Piana dei Castelli

Poggio Le Volpi

San Giovenale

Sensi-Trappolini

Tenuta 61

Tenuta La Pazzaglia

Terre del Veio

Vigne del Patrimonio

ABRUZZO

Tenuta I Fauri

CAMPANIA

Catreca

Marisa Cuomo

San Salvatore 1988

Terre D’Alto

MOLISE

Cantina Herero

BASILICATA

Elena Fucci

PUGLIA

Cantine Carpentiere

Masco del Tacco

CALABRIA

Tenuta del Conte

SARDEGNA

Su’ Entu

SICILIA

Anticchia

Cantina Gabriele

Tenuta Benedetta

Elenco aziende del Food

20.5 Sushi & Food

Aceto Balsamico Aceto Modena

Agresti Babà

Antica Norcineria Sebastiani

Assolivol

Az. Agricola Frantoio Ottaviani

Bar Lazio

Caffè Morganti

Consorzio Salsiccia di Monte San Biagio

Corsini

David Salumi

Ena Angelo Mario

Fracassa Salumi e Formaggi

Frantoio di Sant’Agata d’Oneglia

L’AB Liquorificio Abruzzese

Locanda la Posta

Loris Benacquista

Macelleria Norcineria Rocchi

Minori Fausto

Pescheria Stelle di Mare

Pizzeria Il San Michele con la ciambella “Serronese”

Procarni

Ristorante Carlini

Ristorante Il Boschetto

Ristorante Sora Maria & Arcangelo

Safini Tartufi

Segui la Rotta (apetta)

Simposio Shop di Daniele De Ventura

Soc. Agricola Trevi

Terramata

Terre e Arte

Tixy Bakery by Maciste Pasticcione

Torrefazione Adriatica-Taricco Monia con i seguenti produttori

Orari:

sabato 16 giugno

Ore 18:00 – 24:00

domenica 17 giugno

Ore 18:00 – 24:00

Costi:

Ingresso giornaliero 20,00 euro

Ingresso 2 giorni 30,00 euro

Per prenotare il Ticket cliccare qui.

Per Info:

www.ilgourmeterrante.it

www.vinointorno.it

vinointorno@gmail.com

Faceb ook