Attacco informatico all’Associazione Universo Giovani

NewTuscia – VITERBO – Associazione UniVerso Giovani comunica:

Nella giornata di ieri, lunedì 11 giugno, l’associazione UniVerso Giovani è stata vittima di un grave attacco informatico che ha colpito il sito internet www.universogiovani.it, bloccandolo, eliminato l’evento facebook e togliendo alcune locandine dalla pagina.

Un duro colpo per un’associazione studentesca che mette tanto impegno e passione nelle sue attività.

Questo piccolo inconveniente ha generato dubbi sulla realizzazione dell’evento, ma comunichiamo ORGOGLIOSI CHE GLI HACKER NON CI HANNO FERMATO!

In tanti ci hanno contattato chiedendo informazioni in merito alla cancellazione dell’evento, dimostrandoci così una grande vicinanza. Ma questo piccolo inconveniente non ci ha fermati e confermiamo orgogliosi che l’evento UNITUS SUMMER PARTY 2018 è confermato per venerdì 15 giugno.

I tecnici informatici e gli addetti ai social hanno lavorato tutto il giorno e tutta la sera per ripristinare sia il sito che l’evento su Facebook. Tutt’ora stiamo ricaricando il materiale fino ad ora creato. Il presidente Emanuele Brodo ha seguito passo per passo tutte le evoluzioni con grande attenzione, per garantire la piena operatività dei servizi nel più breve tempo possibile.

Ringraziamo tutti per il grande sostegno dimostrato in queste ore. Ci Vediamo venerdì a Santa Maria in Gradi.

Associazione UniVerso Giovani