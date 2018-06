Ultima partita di intergirone per i Rams baseball Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Torna a vincere il Rams baseball Viterbo che in trasferta a Sala Baganza, nella quinta di inter girone, fa sua gara 1 per 3-9 perdendo la seconda per un solo punto al nono inning (5-4) dopo aver condotto con decisione la partita.

<Nella prima – commenta il coach Alessandro Bertollini – vincevamo per manifesta fino al sesto inning (0-9) ma poi i padroni di casa hanno battuto un fuoricampo e due valide sul nostro pitcher Fanali e preso 3 punti. Il rilievo Carletti, però, ha chiuso bene e mantenuto le distanze. Abbiamo spezzato il periodo negativo ed è questo l’aspetto più importante del pareggio a Sala Baganza>.

Da segnalare in gara 2 il gesto atletico di Gabriele Vincenti che dalla terza è arrivato a casa base, una “rubata” che raramente viene tentata e realizzata e le valide di Carletti, un doppio e un triplo.

Dopo il quinto turno di inter girone il Viterbo mantiene il secondo posto nella classifica del girone D con 500 punti (9 vittorie e altrettante sconfitte) dietro il Macerata a 722 (13 vittorie e 5 sconfitte). Seguono Nettuno con 375, Potenza Picena con 313, Grosseto con 286 e Pesaro 143.

Domenica il Viterbo osserva un turno di riposo per il ritiro del Paternò.