Perugia. HUSH – Un progetto di escursionismo urbano scientifico

NewTuscia – PERUGIA – Il 15 giugno il Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Università degli Studi di Perugia incontrerà cittadini e istituzioni alla Biblioteca comunale di San Matteo degli Armeni per presentare HUSH (Hiking in Urban Scientific Heritage), un progetto avviato a fine 2017 con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia e che arriverà a compimento nel 2019. Collaborano al progetto fisici, geologi e informatici dell’Ateneo perugino e l’Associazione di promozione sociale WildUmbria.

HUSH disegna e realizza un modello di escursionismo scientifico proponendo per l’area urbana una modalità innovativa di fruizione dei contenuti naturalistici (geologici, faunistici e floristicovegetazionali) anche sfruttando le possibili connessioni a siti di matrice storico-artistica. La modalità prevede quindi la fusione tra itinerari classici e l’accesso a contenuti naturalistici in realtà aumentata (AR) attraverso l’applicazione HUSH disponibile per smartphone. Gli utenti saranno invitati a scoprire la fauna, la flora e il patrimonio geologico “nascosti” in città, muovendosi dal cuore dell’acropoli lungo percorsi pedonali che includeranno sia le valenze storiche sia le principali aree verdi cittadine.

L’evento sarà un’occasione per mostrare le potenzialità del modello di escursionismo proposto attraverso lo svolgimento di un mini-trekking dimostrativo nei dintorni della Biblioteca di San Matteo degli Armeni. Durante il percorso, una versione dimostrativa dell’app verrà impiegata per esplorare realtà di particolare interesse scientifico-naturalistico. Valori centrali del progetto sono la valorizzazione e tutela del patrimonio ambientale urbano, l’inclusione della cittadinanza nei processi di ricerca scientifica e lo sviluppo economico locale.

Laura Melelli

Livio Fanò

Dipartimento di Fisica e Geologia – Università degli Studi di Perugia