Nepi, muore un agricoltore per un incidente sul lavoro

NewTuscia – NEPI – E’ morto a causa di un incidente sul lavoro, Fabrizio Agostino di Nepi. L’uomo, che stava lavorando presso un campo in località Colonette, si è ferito gravemente ad un braccio con il trinciaerba attaccato al trattore: nonostante sia riuscito a chiamare i soccorsi, per il 70enne non c’è stato niente da fare.

Inutili infatti i tentativi di soccorso da parte del 118: l’uomo è morto dissanguato. Sul posto, oltre ai sanitari, anche i carabinieri di Civita Castellana.