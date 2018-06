Giovanni Arena, pronti per il ballottaggio

NewTuscia – VITERBO – Giovanni Arena: “Voglio in primo luogo ringraziare i nostri oltre 13mila elettori, che ci permettono di affrontare il ballottaggio con una percentuale di distacco ampia. Non ci culleremo sugli allori, però, non molleremo di un millimetro perché ancora non è finita.

È vero, siamo in vantaggio con largo margine, ma di fronte abbiamo una competitor che ha attratto più consensi di partiti strutturati come il PD. Le liste a me collegate hanno ottenuto tutte ottimi risultati, forti dei voti calamitati da tanti candidati a cui i cittadini hanno dato ampia fiducia, e di questo mi congratulo con ognuno di loro.

Adesso però ripartiamo a testa bassa, cercando di convincere gli indecisi a credere nel progetto del centrodestra e garantendo al nostro elettorato un impegno che per noi è imprescindibile: non faremo apparentamenti con altre forze politiche, arriveremo all’obiettivo da soli”.

Giovanni Arena