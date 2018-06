Comunali a Santa Marinella, Palozzi (FI): “Bene Ricci al secondo turno”

NewTuscia – SANTA MARINELLA – “A Santa Marinella al secondo turno delle elezioni amministrative di domenica 24 giugno ci sarà anche Bruno Ricci, figura autorevole, sul cui progetto politico Forza Italia ha fortemente puntato al fine di rilanciare il Comune. L’auspicio, adesso, è che da qui al ballottaggio si possa procedere uniti e coesi intorno al nostro candidato sindaco, nella convinzione che conquistare il Municipio di Santa Marinella è davvero possibile”. Così, in una nota, il coordinatore FI Provincia di Roma, Adriano Palozzi.

COMUNALI A FIUMICINO, PALOZZI(FI): “OTTIMO BACCINI AL BALLOTTAGGIO”

“Mario Baccini al secondo turno delle elezioni comunali di Fiumicino è davvero una ottima notizia: come Forza Italia, abbiamo sempre creduto nel suo progetto politico e adesso abbiamo tutte le carte in regola per spuntarla al ballottaggio e governare finalmente la città di Fiumicino. Mai come in questo momento, dunque, servono unità e condivisione d’intenti per sconfiggere la sinistra. Per quanto riguarda il risultato di Forza Italia, voglio congratularmi con Roberto Merlini, Maria Tramontana e il coordinatore cittadino Massimiliano Graux, rispettivamente primo, seconda e terzo nella lista FI per numero di preferenze”. Così, in una nota, il vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio e coordinatore Fi Provincia di Roma, Adriano Palozzi.