Comunali a Pomezia, Palozzi (FI): “Bene Matarese al ballottaggio”

NewTuscia – ROMA – “Siamo molto contenti che il generale Matarese, sostenuto dal centrodestra, sia arrivato al secondo turno delle elezioni comunali di Pomezia: questo ballottaggio è un approdo importante, adesso abbiamo grandi possibilità di vincere e ben governare una città, devastata dall’inadeguatezza a 5 stelle.

Voglio, altresì, rivolgere i miei complimenti ad Alessandro Stazi e Jessica Valle, primo e seconda per numero di preferenze nella lista di Forza Italia: due persone in gamba, legate al territorio e da sempre profondamente impegnate a tutela dei cittadini pometini”. Così, in una nota, il coordinatore FI Provincia di Roma, Adriano Palozzi.