Comunali, Aurigemma (FI): “Centrodestra unito è competitivo”

NewTuscia – ROMA – “Il primo turno delle elezioni amministrative di ieri ha dimostrato quanto il centrodestra unito sia competitivo. E tutto ciò evidenzia che non dobbiamo disperdere quei valori, quei principi che l’elettorato ha premiato e riconosciuto. Adesso, faremo il possibile in vista dei ballottaggi che vedranno protagonisti i nostri candidati, e aumenteremo gli sforzi per poter consentire ai nostri sindaci di poter governare al meglio le amministrazioni della provincia, come deciso dal voto dei cittadini”.

Lo dichiara il Capogruppo di Forza Italia della regione Lazio Antonello Aurigemma.