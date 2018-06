Tarquinia ospita il XII raduno motociclistico nazionale Vroc Italy

NewTuscia – TARQUINIA – Piazza Giacomo Matteotti non è bastata a contenere le numerose moto approdate a Tarquinia nella mattinata di ieri, più di 150 moto partite con il XII raduno nazionale Vroc Italy, l’unico motoclub italiano dedicato alle Kawasaki Vulcan o VN .

I motociclisti sono stati accolti nella sala consiliare del Comune di Tarquinia dal vicesindaco Martina Tosoni e dal consigliere delegato allo sport Stefano Zacchini per un saluto istituzionale e poi accompagnati dalla dott.ssa Sabina Angelucci in una visita turistica per ammirare le bellezze architettoniche e naturali del nostro paese.

“Il nostro obiettivo è stato, ancora una volta, quello di valorizzare il territorio. Siamo soddisfatti dell’impatto positivo che il raduno ha prodotto, coinvolgendo varie attività commerciali a partire dalla ristorazione. Questo indica che Tarquinia è una città estremamente accogliente che trae benefici anche dal turismo sportivo- commenta il consigliere delegato allo sport Stefano Zacchini- Il motoraduno Vroc Italy è un evento nazionale che coinvolge 150 moto con quasi 300 appassionati provenienti da tutta Italia che hanno fatto tappa a Tarquinia per conoscere e divulgare il nostro patrimonio. Parliamo dunque di un appuntamento sportivo che ha la capacità di coinvolgere tanti altri settori.”