Asp Civitavecchia: convocazioni Giovanili

CONVOCAZIONI GIOVANILI

NewTuscia – CIVITAVECCHIA – Grande soddisfazione in casa ASP Civitavecchia per la convocazione di due suoi atleti nella rappresentativa del centro di qualificazione che rappresenterà il Lazio al trofeo delle regioni che si svolgerà in Abruzzo dal 25 al 30 giugno.

Lorenzo Sacco e Francesco Capparella parteciperanno al collegiale a Vigna di Valle dall’11 al 17 prima della partenza per il trofeo. Stagione di grandi soddisfazioni per i due aspini che con la maglia del consorzio VolleyLife, oltre ad essere punti di forza del cqr, hanno raggiunto le semifinali regionali della categoria under 16