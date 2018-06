Viterbo, Fabrizio Purchiaroni: “Prima le persone e poi le cose”

NewTuscia – VITERBO – “In questi frenetici giorni che precedono il voto ho avuto modo di avere incontri che mi hanno fatto riflettere: dai più giovani, agli anziani, ai disabili ed emarginati, che si avvicinano solo per stringerti la mano, con la spontaneità che li contraddistingue. Tanti i ragazzi che mi hanno segnalato la mancanza di punti di ritrovo pensati per loro, che non siano bar, ma veri centri o luoghi di ritrovo dei giovani, dove poter fare due chiacchiere, una partita a biliardino o studiare.

Per questo oggi rivolgo a loro il mio pensiero, dando la mia parola, che dagli scranni del comune, avranno il mio sostegno. “Prima le persone e poi le cose”, questo mi sento di dire anche a tutti i miei compagni d’avventura, pensare prima a chi vive disagi, che siano fisici, psicologici o economici e poi a tutti i problemi della città. Avremo tanto da lavorare per far uscire Viterbo “dallo stato di torpore”, io metto in campo la mia esperienza e il grande desiderio di vedere una città finalmente pulita, sicura, vivibile, aperta al mondo e soprattutto dove le persone tornino a sorridere e a stringersi la mano, non solo durante l’esiguo periodo di campagna elettorale, ma nella vita che affrontiamo tutti i giorni, quella che io spero di poter rendere migliore per i viterbesi”.

Fabrizio Purchiaroni