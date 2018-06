Terni, Open Day Accademia del Tempo Libero

NewTuscia – TERNI – Domenica 10 Giugno presso il Parco della Fonte di San Gemini dalle ore 15.30 fino a sera andrà in scena l’evento denominato Openday dell’Accademia del Tempo Libero, evento organizzato da l’Ass. Pro San Gemini, in Collaborazione con I giovani di San Gemini e L’Accademia del Tempo Libero.

Un susseguirsi di attività Socio-Culturali che verranno accompagnate da Musica e Degustazioni.

Si potranno conoscere varie arti & laboratori: calco, lavorazione dell’argilla, fumetto e disegno, nel campo musicale si avrà la possibilità di suonare la chitarra e la tastiera, si potrà ascoltare la

forte melodia del didjeridoo e la soave voce dei cantanti che si susseguiranno nel palco centrale. Per gli appassionati delle lingue e per i curiosi si potranno risolvere dei cruciverba in spagnolo,

inglese e portoghese; e tanto altro ancora come dimostrazioni di scacchi, una lezione aperta di teatro, letture emotive e musicali, workshop di movin’gag, meditazione e di difesa personale.

Una consulente d’immagine risponderà alle vostre domande di fronte a un prosecco, un sommelier vi proporrà aperitivi con vini delle migliori cantine del territorio, ed un esperto Barman saprà

darvi lezione di cocktail. Per finire non può mancare l’animazione per bambini che da anni è segno distintivo delle nostre associazioni. L’OpenDay si propone come scopo principale quello di creare un momento di conoscenza e di condivisione socio-culturale attraverso le attività proposte dall’Accademia del Tempo Libero in questo primo anno di apertura.

Per concludere la serata proponiamo uno dei Grandi classici… il

Concerto Musicale della Clyto Band alle ore 22.00.