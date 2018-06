Rotary Club, cena buffet per il progetto Insieme per Sofia

NewTuscia – Insieme per Sofia: è questo il nome dell’evento organizzato dal Rotary Club Flaminia Romana e dal Rotaract Flaminia Romana, per dare un aiuto concreto a Sofia Antozzi, la quindicenne di Nepi, investita da un’autovettura il 16 Maggio 2017 mentre tornava a casa.

Dopo il coma ed una lunga degenza ospedaliera Sofia non può più camminare e parlare con la necessità di continue cure mediche.

Ora Sofia è a casa sua, una casa che dovrà subire profonde trasformazioni per poterla accogliere al meglio, inoltre la giovane dovrà proseguire le cure mediche prescritte e necessita di un mezzo idoneo per potersi spostare .

Proprio per questo il nostro club, insieme al Rotaract Club Flaminia Romana nell’ambito delle attività di service, fulcro dell’operato Rotariano, ha deciso di aiutare la famiglia di Sofia organizzando una cena spettacolo il 15 Giugno, presso Casale Regina a Magliano Sabina (RI), dove l’intero ricavato sarà devoluto alla famiglia per i lavori necessari ad adattare la casa alle nuove esigenze, per la prosecuzione delle cure necessarie e per tutte le necessità di cui avrà bisogno Sofia.

La cena a buffet, composta da alcune eccellenze dei prodotti del nostro territorio, sarà inframezzata da spettacolari performance artistiche che intratterranno i presenti; mentre dalle 23:30 inizierà una serata dance con un noto DJ della zona.

L’intero ricavato della serata sarà devoluto alla famiglia di Sofia: numerose sono le persone che stanno dando la propria adesione all’evento, così come numerose aziende hanno deciso di sposare l’evento, patrocinandolo.

Programma della serata:



Ore 20:30 : Cena a buffet con la cucina del Gruppo Jamaicano ed i prodotti del nostro territorio, con spettacolari performance artistiche che intratterranno gli ospiti.

Costo 30 euro con biglietto.

Ore 23:30 : DJ Set di Leo El Feo e cocktail bar in collaborazione con Romy coffe & lounge bar

Costo 10 euro ( in prevendita, drink incluso) o 12 euro ( senza prevendita, drink incluso)



Per info , Biglietti e prevendite: E’ possibile acquistare i biglietti presso L’Erbavoglio Civita – Erboristeria a Civita Castellana (VT) in via Giovanni XXIII n.66.

Per le prevendite ( ma anche per prenotare i biglietti per la cena) relative alla seconda parte di serata, ovvero il DJ Set di Leo El Feo a partire dalle 23:30 potete inviare un messaggio alla nostra pagina Facebook Rotary Club Flaminia Romana o a quella del Rotaract Club Flaminia Romana